台南市獲世界盃少棒賽　連續四屆舉辦權

為爭取台南市成為WBSC世界盃少棒賽永久承辦城市，台南市政府團隊與中華棒協代表攜手組成小組前往法國巴黎，於WBSC的執行委員會上做專題簡報，但台南市長李孟諺條理分明的講述台南所做的各項努力，（24）下午執委會正式宣布台南市持續獲得世界盃少棒賽2021、2023、2025、2027連續四屆的舉辦權利，加上原本即確定的2019年，所以連續10年五屆世界最頂級、最熱門的少棒賽事將持續在台南市舉辦。
台南市於賴清德院長擔任市長任內，獲得世界棒壘球總會（WBSC）允諾連續三屆2015、2017及2019由我們主辦U12世界少棒錦標賽，已是破天荒的成就與紀錄。
為了回應世界棒壘球總會他們當初的決定，同時證明台南擁有籌辦國際賽會的能力，籌辦2015及2017兩屆賽事的時候，除了提供完整比賽場地，更抱持著善待每一位選手的心情舉辦賽事，特別安排了12國參賽隊伍的親善大使，從機場接機歡迎開始，比賽期間每場賽事均到場邊為接待國家加油，更安排了城市導覽及文化教育交流，讓這場賽事不僅是一場棒球競技，也讓每一位孩子建立情誼，在他們學習成長過程中，留下美好的回憶。
台南亞太國際棒球中心佔地34公頃、預計投入工程經費約估29億元，少棒球場已於107年3月17日順利動土，少棒球場將於2019年的世界盃少棒錦標賽中啟用，用全世界水準最高、最熱門的國際少棒賽迎接新球場的落成，格具意義。