台南市獲世界盃少棒賽　連續四屆舉辦權

為爭取台南市成為WBSC世界盃少棒賽永久承辦城市，台南市政府團隊與中華棒協代表攜手組成小組前往法國巴黎，於WBSC的執行委員會上做專題簡報，但台南市長李孟諺條理分明的講述台南所做的各項努力，（24）下午執委會正式宣布台南市持續獲得世界盃少棒賽2021、2023、2025、2027連續四屆的舉辦權利，加上原本即確定的2019年，所以連續10年五屆世界最頂級、最熱門的少棒賽事將持續在台南市舉辦。

台南市於賴清德院長擔任市長任內，獲得世界棒壘球總會（WBSC）允諾連續三屆2015、2017及2019由我們主辦U12世界少棒錦標賽，已是破天荒的成就與紀錄。