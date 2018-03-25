安倍再為森友學園案道歉 矢言自衛隊入憲

在這起國土賤賣疑雲中，買方森友學園的民族主義理事長與安倍夫人有私交，引發安倍自2012年12月上台以來，所面對最重大的政治危機。

主政的自民黨今天召開年度黨大會時，抗議人士聚眾呼籲安倍下台，鎮暴警察則在黨部外嚴密管制維安；會間安倍強調，打算修改戰後由美國起草的日本和平憲法。

（中央社東京25日綜合外電報導）日本首相安倍晉三遭外界懷疑涉入裙帶關係購地案，且企圖掩蓋，支持率直落之際，今天再度為造成公眾不安並對政府失去信心道歉。安倍也矢言修改戰後由美國起草的日本和平憲法。

路透社報導，安倍表示：「這個問題動搖人民對政府的信心。身為政府首長，我深切感受到自己的責任，並想向人民深致歉意。」

他矢言徹底澄清相關事實，並將團結政府，避免類似事情重演，但沒有表達下台意願。

安倍否認自己或夫人涉入森友學園購地案，或竄改相關文件；至於他的親密盟友、財務大臣麻生太郎，也否認參與財務省官員竄改相關文件一事。

上週末民調顯示，安倍內閣的支持率下滑低至31%，多數民眾認為他對國土賤賣事件負有一定責任。

安倍去年建議將自衛隊明確寫入憲法，而自民黨今天舉行黨大會時，通過了按這個計畫修訂和平憲法的提案。

安倍表示：「修憲的時機終於來了，這自建黨以來就一直是我們的任務。讓我們明確寫入自衛隊，將違憲爭議畫上句點。」

根據憲法第9條前二款條文，日本放棄發動戰爭權，也禁止維持常備武力。安倍去年5月時，提議不更動這些條文，但寫入自衛隊存在事實，釐清部隊的模糊地位。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070325