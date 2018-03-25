自然科強化探究實作 知識學習擬縮減

教育部今天上午在台北召開課審會審議大會107年第17、18次會議，至傍晚告一段落。邱乾國會後受訪表示，討論最熱烈的是「探究與實作」課程，一共花了約2個小時，才達成共識。

另外，高中分組委員提案刪減自然領域1/4的學習內容，更為強調素養導向，教育部國民及學前教育署長邱乾國表示，這部分預計4月15日才會討論。

（中央社記者陳至中台北25日電）教育部課審會今天討論十二年國教自然領域課綱，會中達成共識，自然科要落實「探究與實作」課程，但要如何對應總綱的課程架構，還需由國家教育研究院進一步研擬。

傳統自然科學習偏重知識的傳授與學習，「探究與實作」則是讓學生從生活中的問題著手，進一步規劃研究內容，吸收分析、融會貫通後，再表達出來。

邱乾國說，課審會委員大都支持「探究與實作」跨科、統整課程的精神。但為避免外界誤會是在物理、化學之外，再生出一個新的科目，課審會決議請國教院召集自然領綱各研修小組，重新說明該如何對應總綱的課程架構規劃。

另外，高中分組委員建議刪減各科學習內容1/4，引起外界討論。邱乾國解釋，自然科不完全是知識的學習，「探究與實作」及素養導向學習都非常重要，究竟學分要如何分配，會在下一次課審大會（4月15日）討論。

技綜高自然領綱研修小組召集人黃文龍表示，十二年國教推動後，各校學生程度差異拉大，必須考量學生的適性發展。另外，21世紀各種知識日新月異，各學科內容確實有調整、簡化的必要。（編輯：陳怡璇／黃于）1070325