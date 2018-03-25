亞泥礦區土地取得 將成立真相調查小組

在稍早的會議中，部落代表提出要求，在總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會之下設任務小組。對此，林億萬承諾在一個月內成立工作小組。

（中央社記者顧荃台北25日電）亞泥案今天展開首次三方會談，行政院政務委員林萬億表示，針對亞泥當年如何取得原住民土地，政府責無旁貸，將成立真相調查小組進行調查。至於調查的對象、範圍等運作方式，授權工作小組協商。

在真相調查部分，部落代表認為當初亞泥如何取得原住民土地，花蓮縣秀林鄉公所有沒有行政疏失或偽造文書，應該啟動調查、還原真相，才能促進和解；也有部落代表主張，亞泥在此事上是廣義的嫌疑犯，應加以迴避，不應加入真相調查小組。亞泥則回應，真相調查小組組成與調查方式也應三方協商辦理，且亞泥也應參與調查，才能找到真相。

林萬億回應，政府責無旁貸，應組成亞泥新城山礦場用地取得的真相調查小組，至於調查年代、對象、範圍、小組成員等運作方式，他提議授權給工作小組，在一個月之內，由各方派代表協商。

至於亞泥在調查中扮演什麼角色，林萬億提議在工作小組中一併討論，若認為某些階段要迴避，就予以文字化，規定清楚。林萬億的提案也獲得在場各方同意。

在礦場是否造成居住安全部分，經濟部長沈榮津承諾，族人擔心的淺層崩滑、土石流 邊坡安全等，經濟部將與亞泥協商，共同分攤經費，並由部落推薦值得信賴又專業的機關來主導，「我們出錢，作伙打拚」。

亞泥也說明，針對安全疑慮，會持續到部落去溝通，並公開數據，以化解族人擔憂。在邊坡安全上，去年8月已委託專業技師進行細部地質調查，初步報告今年9月會完成，屆時也將公開給族人知道。

三方會談由總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員帖喇．尤道主持，原轉會執行秘書姚人多、政務委員林萬億、經濟部長沈榮津、亞洲水泥總經理李坤炎、玻士岸部落代表許冠傑等人共同出席。（編輯：李淑華）1070325