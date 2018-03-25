台美新航線啟用 境外通關台灣有望

（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）中華航空公司新闢台北(桃園)至美國加州安大略航線，今天正式營運，華航董事長何煖軒表示，台美航線也研擬啟用「境外通關」措施，若美方同意，台灣將成亞太第一個設置國家。

中華航空公司董事長何煖軒受訪表示，桃園市長鄭文燦去年推動機場經濟學，並率領航空產業前往洛杉磯參訪，華航在參酌市場與客源因素後，今天起新增台北(桃園)至美國加州安大略路線，雖然每天僅有一航班，在淡季的3、4月仍創下平均7成訂位率的佳績。

何煖軒表示，新路線有助開發東洛杉磯華人客源，加上既有的「桃園至洛杉磯」航線，將強化華航與亞洲市場的連結，目前華航赴美共有6個直飛航點，每週32個航班的選擇。加上安大略機場為美西電商樞紐，可望創造華航貨運市場新興貨源，達成客貨雙贏局面。