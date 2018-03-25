地方萬花筒》影／南瑤宮笨港進香　石姓家族「顧香擔」

根據《南瑤宮宮志》記載，南瑤宮是於清乾隆3年（西元1738年），由瓦 磘 庄陳氏捐獻土地，先建立草茅小祠奉祀天上聖母（媽祖），最初稱為「媽祖宮」，這也是南瑤宮建廟的開始。

彰化南瑤宮戊戌年笨港進香，已於24日正式啟駕， 25日一大早進香隊伍從埤頭合興宮起駕南下，在此一「百年徒步古香路」綿延不絕的進香歲月中，扮演著維繫傳承笨港進香香火重要角色的，其物為-進香聖物「香擔」，其人則是世代交替、在進香過程中擔任「顧香擔」，確保香火全程不能熄滅任務的石姓子孫！

至於天上聖母的香火，則是早在清雍正元年（西元1723年）彰化設縣後，由製窯工人楊謙，自諸羅縣（今嘉義縣）笨港天后宮帶到彰化，作為庇身之用，這也是笨港天后宮為南瑤宮祖廟的由來，之後也才開啟南瑤宮於200多年前開始前往笨港進香的濫觴。

笨港天后宮於清嘉慶年間被洪水沖走之後，南瑤宮往笨港進香改為前往和笨港天后宮有淵源的新港奉天宮及北港朝天宮「會香」（目前僅在奉天宮「會香」），讓進香傳統得以持續下去。而每逢進香時，放置進香宣爐與燃燒香柴與香粉的「香擔」，是必備的「聖物」；特殊的是，長久以來，負責護衛香擔-顧香擔重任的，都是石姓家族子孫，迄今不變！

▲多年來負責「起」爐火並維持進香全程爐火不斷的香擔組成員，一直都是以石姓家族後代為班底。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

石姓家族後代、南瑤里老里長石天河指出，他的先父石木來，就曾經負責「顧香擔」長達3、40年的時間。他轉述，據其父生前的說法，石家祖先之所以從古早開始，就職司「顧香擔」之責，主要是因為，在南瑤宮建廟時其祖先曾出力甚多，加上身強體壯，因而被委以「顧香擔」任務，此後即不成文的，一代傳一代，世代傳承下去。

石天河說，在其父親負責「顧香擔」期間，曾經有人質疑，為何進香香擔都由石姓子孫「顧」？有一年，甚至有人為此不服，在進香前「起爐」時，要強行點燃宣爐，卻怎麼點都點不著，差點誤了進香的時程，最後還是他父親出馬，才順利完成「起爐」。近年來，雖然點火器具進步，已改為用噴火槍先點香柴，再放香粉，維持香火續燃，負責「點火起旺爐」工作仍由石家後代職掌。

▲造型古樸精美的南瑤宮笨港進香擔，至少已有百餘年歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

至於南瑤宮的進香宣爐的香火，是進香出發前即先行點燃，和一般謁祖進香團、是到達祖廟才點燃的作法不一樣，且在進香全程中香火都必須維持不滅（今年的香柴與香粉總共準備了一百多斤的量），這也是「顧香擔」者的基本工作，由於必須全程不滅，因此，每次進香時「香擔組」（以石姓子孫為班底）的成員動輒需20多人，輪流看顧，以維繫香火於不斷！