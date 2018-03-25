圖輯／UBA女子組文化大勝北市大　完成四連霸

UBA女子組冠軍戰今(25)日在小巨蛋開打，文化大學對上北市大學連兩年在冠軍賽碰頭，終場文化大搶分得到84分大勝北市大的55分，完成4連霸。文化大學靠著陳薇安、徐玉蓮、黃鈴娟的砲火齊發，一開賽就掌控局面，沒讓北市大有任何機會，陳薇安攻下全場最高的26分，徐玉蓮、黃鈴娟同為19分。