圖輯／UBA女子組文化大勝北市大　完成四連霸

▲UBA女子組文化大勝北市大，完成四連霸。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大勝北市大，完成四連霸。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大勝北市大，完成四連霸。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，黃鈴娟攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，黃鈴娟攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，黃鈴娟攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，黃鈴娟攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，黃鈴娟攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，徐玉蓮攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，徐玉蓮攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，徐玉蓮攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，徐玉蓮攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，羅蘋。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大，羅蘋。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）
▲UBA女子組文化大勝北市大，完成四連霸。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）