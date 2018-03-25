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圖輯／UBA女子組文化大勝北市大　完成四連霸

圖輯／記者林柏年2018/03/25 21:36

  • ▲UBA女子組文化大勝北市大，完成四連霸。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大勝北市大，完成四連霸。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大勝北市大，完成四連霸。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大， 陳薇安攻下全場最高的26分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，黃鈴娟攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，黃鈴娟攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，黃鈴娟攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，黃鈴娟攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，黃鈴娟攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，徐玉蓮攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，徐玉蓮攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，徐玉蓮攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，徐玉蓮攻下19分。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，羅蘋。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大，羅蘋。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲UBA女子組文化大勝北市大，完成四連霸。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

UBA女子組冠軍戰今(25)日在小巨蛋開打，文化大學對上北市大學連兩年在冠軍賽碰頭，終場文化大搶分得到84分大勝北市大的55分，完成4連霸。文化大學靠著陳薇安、徐玉蓮、黃鈴娟的砲火齊發，一開賽就掌控局面，沒讓北市大有任何機會，陳薇安攻下全場最高的26分，徐玉蓮、黃鈴娟同為19分。

關鍵字ubauba女子組冠軍戰徐玉蓮黃鈴娟2018.3.25）文化大學陳薇安
火哥嘆沒轟過　林岳平：下輩子吧看好江辰晏　蔗總：有機會拿10勝

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