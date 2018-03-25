柯文哲參訪中市建設 肯定全台進步最快

台中市長林佳龍與柯文哲先互贈紀念品，柯文哲致贈林佳龍世大運火炬造型擺飾、運動外套及絲巾等，而林佳龍則回贈石虎雕像等紀念品時還說，石虎是保育類動物，柯文哲也是稀有保育類動物，也要保育一下。

柯文哲帶領北市府團隊前來台中市參訪，從上午的綠川、柳川，中午在第二市場用餐，下午又前往雙鐵共構的大慶站、台中花博后里森林園區等地參觀，最後再回到中市府與台中市府團隊展開市政交流座談會，就「東亞青奧X世大運」與「軸線翻轉X舊城新生」等議題進行討論。

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台北市長柯文哲今天率北市府團隊參訪台中市多項建設，結束參訪活動後，柯文哲表示，台中市近幾年來在台灣各城市中是進步最快的，包括柳川、綠川及捷運路網都進步蠻快。

柯文哲在結束一整天的參訪活動後受訪表示，台中市近幾年來在台灣各城市中是進步最快的，包括柳川、綠川及捷運路網都進步蠻快的。

至於柯文哲來訪是否拉攏林佳龍所屬的民進黨正國會派系與新潮流抗衡，柯文哲則說，「很難回答」。林佳龍則在旁回應說，這是市政交流。

林佳龍表示，柯文哲有宏觀對台灣發展的遠見，他也向柯文哲提到公債法修正問題，由於台中市才升格直轄市不久，舉債額度受到限制很大，如果能有些調配，可讓其他直轄市增加額度。柯文哲則說，可以透過兩市的財政局去討論。

座談會中，林佳龍開玩笑說，台北市與上海的雙城論壇進行得不是很順利，可以考慮改來台中市舉辦雙城論壇，另外，台中市也可以由各局處組成小組前往台北取經。

柯文哲表示，台中是新興城市，重劃區的大樓建築很漂亮，道路也很直，捷運規劃得大開大闔，北市已是成熟城市，在都市更新上比較吃虧，兩市合作絕對沒有問題，他跟林佳龍在這屆市長選舉前就有「龍獅會」，兩人關係很好，大部分都可以合作，希望透過交流讓北市與中市更好。（編輯：陳清芳）1070325