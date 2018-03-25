林岳平遺憾錯過雅典奧運 走過失敗蛻變英雄

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北25日電）中職統一獅隊今天為林岳平舉行引退儀式，回憶球員生涯，沒能參加2004年奧運是遺憾，走過挫折、病痛，他卻認為唯有嘗過失敗才能體會成功的甜美、蛻變成英雄。

回憶一路走來的棒球路，林岳平表示2004年雅典奧運熱身賽後遭換將，沒能參加奧運是遺憾，奧運落選哭的唏哩嘩啦，遇過重要比賽砸鍋，又碰到身體出狀況需要手術，面對這些挫折和失敗，沒有擊垮他，「我努力去面對、去突圍」。

林岳平去年季後結束球員生涯、轉任教練，如何幫助球隊投手群，林岳平表示，把在職棒的觀念，練習和比賽的態度，狀況好、壞、厭倦的時候、得意的時候，要如何去面對，將正向的態度和精神傳給年輕投手。