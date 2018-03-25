今日暖新聞》影／二水鄉婦聯會：做公益　捐血最直接

▲為紓解血荒，彰化縣二水鄉婦聯會在二水火車站前辦理捐血及義賣活動，吸引不少民眾及過往旅客響應。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

做公益其實很簡單，除了捐錢以外，捐血算是最簡單、最直接的方式，全台血液庫存嚴重不足，由於天氣不穩定，醫院的用血量也大增，台中捐血中心發出「SOS」血液庫存拉警報，為紓解血荒，彰化縣二水鄉婦聯會25日在二水火車站前辦理捐血及義賣活動，吸引不少民眾及過往旅客響應，二水鄉婦聯會主任委員董美華說，婦聯會每年都會辦理一場捐血活動，以固定時間讓民眾捐血，讓大家的愛心發揮最大功用。

為發揮正面力量，引導社會向上之良善風氣，推廣善行義舉，二水鄉一年一次的捐血活動由鄉婦聯會發起，同時也辦理義賣活動，這一場捐血義賣活動，田中鎮舊街哈薩客樂團在二水火車站廣場熱情演出，二水鄉婦宣隊也在火車站周邊號召旅客及民眾響應捐血活動，吸引許多民眾挽袖捐血，一天共募得160袋熱血。

董美華表示，婦聯會動員70位姐妹，以接力方式在二水火車站廣場前義賣茶葉蛋、養生茶、熱咖啡以及保溫瓶、還各種精緻家庭環保盒等等，在大家愛心響應下，這一次的愛心義賣及捐血活動相當成功，董美華說，義賣所得將做為一年三節慰問、關懷地方邊緣戶的經費，將各界的善心擴大利用。

▲為紓解血荒，彰化縣二水鄉婦聯會在二水火車站前辦理捐血及義賣活動，吸引不少民眾及過往旅客響應。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

董美華指出，二水火車站往來旅客相當多，有不少旅客一見到有捐血車停駐都踴躍挽袖捐熱血，這也讓偏鄉小鎮散發的台灣最美的地方；台中捐血中心人員說，目前各地的血庫狀況仍然短缺，原因是最近是感冒流行期，加上天氣不穩定也會降低捐血意願，捐血中心請大家踴躍捲起袖子捐血做公益。