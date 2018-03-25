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中央社

國際韓華志工會創立14週年 默默耕耘

中央社2018/03/25 19:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）國際韓華志工會昨天慶祝創立14週年，在首爾永登浦華僑小學大禮堂舉辦聯歡餐會，中華民國駐韓代表部僑務組長廖靜芝到場恭賀，並祈望默默耕耘的國際韓華志工會能永續發展。

國際韓華志工會會長昨天先召開第七屆第二次會員大會，審查2017年會務及財政追認、討論選舉各項等議案、本年會務活動計畫、預算報告案後，於6時舉行慶祝成立14週年的聯歡餐會。

韓華留台校友聯誼會會長崔同鎰、監事長原所樺、副會長王宗模、韓國中餐烹飪協會會長畢鑑山、中華民國體育運動總會韓國分會副監事長孫輝江、漢城華僑小學校長王德祥及志工會員50人踴躍參加盛會。

志工會長成益昌致詞時表示，因為有韓華僑社各界的肯定與支持，志工會才能日漸茁壯，推陳出新地規劃更多有意義的活動來宏揚志工服務精神、提昇韓華的地位與形象。

成益昌並頒贈漢城華僑中學退休訓導主任畢可勝、韓國中餐烹飪協會會長畢鑑山及東大門華僑貿易配貨總會顧問李進聖刻有「嘉惠志工」的感謝牌，答謝他們在僑社的默默耕耘。

廖靜芝應邀致詞時推崇志工會是韓華僑團的典範，期許鼓勵志工，永續服務奉獻社會他人，在服務中找尋生命的意義與價值。僑務委員會2002年實施志工方案以來，注重海外志工的發展，為落實體系傳承，需要青年一代的新血投入。

韓華志工會提供中華美食款待與會人士，大家閒話家常，活動於晚間9時順利圓滿結束。（編輯：王同禹）1070325

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