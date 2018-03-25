長期熱心服務與貢獻　30名績優志工獲表揚

彰化縣文化局25日下午在彰化縣立圖書館一樓演講廳，辦理「107年彰化縣文化局績優志工表揚、授證暨隊員大會」，彰化縣副縣長林明裕表揚文化局榮退志工、第一、二、三級、特級及光輝榮譽獎等30人。感謝所有文化志工朋友們長期熱心服務與貢獻，並鼓勵民眾付出熱情投入志工行列。

林明裕表示，這次出席的文化志工有200多位，每一位都是縣府團隊的一員，志工們在文化局服務，不管是在圖書館、藝術館、美術館等，除了布展、導覽活動之外，志工們在每個角落都是文化界的標竿。

感謝所有志工一年以來給予縣府團隊的協助與付出，志工服務是一項很好的社會活動，可以讓自己過的更充實，在文化服務的歷程中，彼此獲得經驗並相互學習，也希望志工們能與縣府團隊攜手打造一個幸福、文化的大縣。

▲彰化縣文化局辦理「107年彰化縣文化局績優志工表揚、授證暨隊員大會」，副縣長林明裕感謝志工們長期熱心服務與貢獻。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

林明裕指出，今年文化局資深志工榮退有2人，服務年資均超過15年，其中1位高齡志工鐘俊雄(76歲)服務年資長達19年，經常協助機關參觀文化局之導覽服務，尤其針對公私立幼稚園、托兒所的導覽解說，運用他的專長，做詳細的導覽解說。

他平常負責志工辦公室值班，並且配合文化局活動機動支援，對事情抱著知足、惜福的態度，平常也會帶自己種植的蔬菜，分享給大家，待人親切，耐心付出，謹守志工本分，是高齡志工服務的表率。

今年的志工授證活動文化局頒予268位志工服務聘書，期勉志工為文化工作繼續服務，展現為民服務品質。本次授證儀式有別於傳統形式，各隊志工將以說唱表演的創意展現方式，讓授證典禮氣氛更加熱鬧。

▲彰化縣文化局辦理「107年彰化縣文化局績優志工表揚、授證暨隊員大會」，副縣長林明裕感謝志工們長期熱心服務與貢獻。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

彰化縣文化局結合縣立美術館、圖書館、藝術館及武德殿等休閒空間，打造為彰化縣卦山藝文特區，以推動縣內各類優質文化藝文活動，這些展演空間平日都可以看到身穿背心的志工穿梭其中熱心服務，而文化服務總隊協助文化局各類藝文展演、導覽服務、圖書流通、館室值勤、傳統戲曲推廣及各項大型文化節慶活動等，有效成為政府部門與民眾之間的橋梁，服務成果有目共睹。