NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈菜鳥廖健富不怯場　洪總超滿意人車墜湖緊急救援　駕駛陷昏迷送醫理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

影／失色的兒童節　單親母親疑似虐待4童

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/25 20:23
▲彰化縣傳出疑似單親母虐童案，6歲男童左眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭。

失色的兒童節！彰化縣又傳出疑似單親母虐童案，一名單親媽疑似情緒不穩定，涉嫌長期對子女不當管教，因半夜常傳出哭聲驚動鄰居，縣議員張雪如接獲陳情，轉報社會處介入，調查發現女童脖子曾有疑似勒痕、兒子左臉紅腫、眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，社會處啟動緊急安置4名受虐童。

▲彰化縣傳出疑似單親母虐童案，6歲男童左眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭。（圖／縣議員張雪如提供，2018.03.25）

據了解，這名單親媽媽（32歲）獨力扶養10歲長女、8歲次女、6歲長子，以及與前男友生的2歲女嬰，但男友已分手離去，她帶4小孩獨自租屋生活，近期因罹患甲狀腺亢進暴瘦，疑似無法負荷經濟與養育壓力，情緒波動起伏很大。

▲彰化縣傳出疑似單親母虐童案，6歲男童左眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭。（圖／縣議員張雪如提供，2018.03.25）

張雪如表示，日前接獲鄰居通報，該戶半夜常傳出小孩哭聲，訪查發現住家凌亂不堪、臭味撲鼻，泡麵包有老鼠咬過痕跡，剩菜上有長滿了小飛蚊，未洗的奶瓶滿滿堆疊，床舖上則是髒臭被子，還有狗大便，連窗戶都破洞。

▲彰化縣傳出疑似單親母虐童案，6歲男童左眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭。（圖／縣議員張雪如提供，2018.03.25）

張雪如指出，去年10月獲悉次女脖子有明顯勒痕，疑似是母親不當管教以狗鍊勒住脖子導致，她在員警陪同下家訪，發現住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭，床上散落衣物，三個孩子僅共用一條薄被，客廳更是刺鼻髒亂，泡麵遭老鼠啃咬、餿掉的食物蚊蠅亂飛，令人不忍卒睹。

張雪如會同警方和社會處人員前往了解，竟從長女和次女口中得知「如果弟弟不乖時」媽媽會叫她們打弟弟，因阿蓉怕再被發現她自己動手，轉而叫女兒教訓弟弟，二女兒也曾被她用狗鏈勒、關廁所一整夜。女兒不敢違背母親命令，若弟弟不乖，姊姊就掌摑弟弟，甚至以剪刀畫弟弟手臂，只因弟弟沒洗奶瓶。

社會處保護科長黃荻說，該家庭社會處早已積極介入輔導，但許多偶發事件並非社工能掌握，社工評估母親無法負擔照顧與保護責任，以致危害家戶中兒少的安全與權益，目前4童均已安置在安全處所。至於母親的精神狀況需要進一步專業評估。

張雪如表示，日前接獲鄰居通報，該戶半夜常傳出小孩哭聲，訪查發現住家凌亂不堪、臭味撲鼻，泡麵包有老鼠咬過痕跡，剩菜上有長滿了小飛蚊，未洗的奶瓶滿滿堆疊，床舖上則是髒臭被子，還有狗大便，連窗戶都破洞。

▲彰化縣傳出疑似單親母虐童案，6歲男童左眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭。（圖／縣議員張雪如提供，2018.03.25）

社會處保護科長黃荻說，該家庭社會處早已積極介入輔導，但許多偶發事件並非社工能掌握，社工評估母親無法負擔照顧與保護責任，以致危害家戶中兒少的安全與權益，目前4童均已安置在安全處所。至於母親的精神狀況需要進一步專業評估。

關鍵字虐童案縣議員張雪如
服務與貢獻　30名績優志工獲表揚人車墜湖緊急救援　駕駛陷昏迷送醫

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan