影／失色的兒童節　單親母親疑似虐待4童

失色的兒童節！彰化縣又傳出疑似單親母虐童案，一名單親媽疑似情緒不穩定，涉嫌長期對子女不當管教，因半夜常傳出哭聲驚動鄰居，縣議員張雪如接獲陳情，轉報社會處介入，調查發現女童脖子曾有疑似勒痕、兒子左臉紅腫、眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，社會處啟動緊急安置4名受虐童。

據了解，這名單親媽媽（32歲）獨力扶養10歲長女、8歲次女、6歲長子，以及與前男友生的2歲女嬰，但男友已分手離去，她帶4小孩獨自租屋生活，近期因罹患甲狀腺亢進暴瘦，疑似無法負荷經濟與養育壓力，情緒波動起伏很大。

▲彰化縣傳出疑似單親母虐童案，6歲男童左眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭。（圖／縣議員張雪如提供，2018.03.25）

張雪如表示，日前接獲鄰居通報，該戶半夜常傳出小孩哭聲，訪查發現住家凌亂不堪、臭味撲鼻，泡麵包有老鼠咬過痕跡，剩菜上有長滿了小飛蚊，未洗的奶瓶滿滿堆疊，床舖上則是髒臭被子，還有狗大便，連窗戶都破洞。

▲彰化縣傳出疑似單親母虐童案，6歲男童左眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭。（圖／縣議員張雪如提供，2018.03.25）

張雪如指出，去年10月獲悉次女脖子有明顯勒痕，疑似是母親不當管教以狗鍊勒住脖子導致，她在員警陪同下家訪，發現住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭，床上散落衣物，三個孩子僅共用一條薄被，客廳更是刺鼻髒亂，泡麵遭老鼠啃咬、餿掉的食物蚊蠅亂飛，令人不忍卒睹。

張雪如會同警方和社會處人員前往了解，竟從長女和次女口中得知「如果弟弟不乖時」媽媽會叫她們打弟弟，因阿蓉怕再被發現她自己動手，轉而叫女兒教訓弟弟，二女兒也曾被她用狗鏈勒、關廁所一整夜。女兒不敢違背母親命令，若弟弟不乖，姊姊就掌摑弟弟，甚至以剪刀畫弟弟手臂，只因弟弟沒洗奶瓶。

社會處保護科長黃荻說，該家庭社會處早已積極介入輔導，但許多偶發事件並非社工能掌握，社工評估母親無法負擔照顧與保護責任，以致危害家戶中兒少的安全與權益，目前4童均已安置在安全處所。至於母親的精神狀況需要進一步專業評估。

張雪如表示，日前接獲鄰居通報，該戶半夜常傳出小孩哭聲，訪查發現住家凌亂不堪、臭味撲鼻，泡麵包有老鼠咬過痕跡，剩菜上有長滿了小飛蚊，未洗的奶瓶滿滿堆疊，床舖上則是髒臭被子，還有狗大便，連窗戶都破洞。

▲彰化縣傳出疑似單親母虐童案，6歲男童左眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭。（圖／縣議員張雪如提供，2018.03.25）

社會處保護科長黃荻說，該家庭社會處早已積極介入輔導，但許多偶發事件並非社工能掌握，社工評估母親無法負擔照顧與保護責任，以致危害家戶中兒少的安全與權益，目前4童均已安置在安全處所。至於母親的精神狀況需要進一步專業評估。