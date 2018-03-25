廂型車不明原因衝入峨眉湖　駕駛昏迷送醫

新竹縣政府消防局救災救護指揮中心今(25)日上午接獲民眾報案，指出有輛廂型車翻落峨眉湖，立即派遣第二大隊、峨眉分隊及鄰近分隊前往支援；所幸救援及時，救出駕駛送醫，生命徵象穩定，潛水人員未確定萬無一失，仍再次下水搜索，確認沒有其他待救者才收隊。

消防局表示，上午10時21分接獲報案，得知有人、車墜入峨眉湖案件，立刻出動6車1艇、警消17名、義消7名，其中包括了6名潛水人員；救援人車到達現場後立即著救生裝備展開搜救任務。

車內駕駛鄧姓男子(60歲)已經先由現場熱心民眾救出，當時患者雖尚有呼吸，但意識不清，待峨眉分隊救護車抵達現場後，進行生命徵象評估及初步急救處置，再後送至台大醫院竹東分院急救處置。