廂型車不明原因衝入峨眉湖　駕駛昏迷送醫

新竹縣政府消防局救災救護指揮中心今(25)日上午接獲民眾報案，指出有輛廂型車翻落峨眉湖，立即派遣第二大隊、峨眉分隊及鄰近分隊前往支援；所幸救援及時，救出駕駛送醫，生命徵象穩定，潛水人員未確定萬無一失，仍再次下水搜索，確認沒有其他待救者才收隊。
消防局表示，上午10時21分接獲報案，得知有人、車墜入峨眉湖案件，立刻出動6車1艇、警消17名、義消7名，其中包括了6名潛水人員；救援人車到達現場後立即著救生裝備展開搜救任務。
車內駕駛鄧姓男子(60歲)已經先由現場熱心民眾救出，當時患者雖尚有呼吸，但意識不清，待峨眉分隊救護車抵達現場後，進行生命徵象評估及初步急救處置，再後送至台大醫院竹東分院急救處置。
▲潛水人員持續在湖底搜索，確保沒有其他人員受困需要救援。（圖／新竹縣消防局提供 , 2018.03.25）
轄區分隊及第二大隊所屬潛水人員及救生人員抵達現場後，立即潛入水中查看有無其他人員受困，所幸並未發現其他受困民眾。
後續更利用消防器材車與民間拖吊車之吊臂共同將落水車輛拖上岸後並派遣潛水人員於附近搜索，因患者為峨眉鄉鄉民，現場指揮官與家屬確認現場該車輛僅1人駕車未有其他乘客受困，因患者仍昏迷無法得知翻落峨眉湖原因。