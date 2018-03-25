亞泥案首次三方會談達6項共識 部落充分參與

（中央社記者韋樞台北25日電）亞泥案今天展開首次三方會談，經過4小時討論，達成「居住安全」、「真相調查」等兩項工作共6項共識，包括經濟部和亞泥公司共同出資完成監測安全評估，並充分讓部落參與。

首次的三方會談，經過長達4小時的充分發言，聚焦在「居住安全」、「真相調查」兩項議題，最後達成6項共識。

其中，攸關「居住安全」部分的共識包括，第一，政府和亞泥公司均同意在礦場周圍及部落安全監測數據的資料收集評估、後續的監督，應有部落族人和部落族人相信的第三方機構或專家充分參與。

第二，經濟部與亞泥公司同意共同出資完成前述的各項監測安全評估。

第三，亞泥公司目前執中的安全措施應立即邀集部落代表參與，並反映族人意見。

第四，本次會議中部落提出的各項安全疑慮與應改善要求，亞泥公司及政府各相關單位，應諮詢部落意見，於一個月內完成盤點，並提出改善方案。

「真相調查」的共識包括，第一，由部落代表、政府及亞泥公司三方組成工作小組，於一個月內協商完成真相調查專案小組的組成，調查事項及期程等事宜。

第二，在合乎法令規範、太魯閣族GAYA及轉型正義原則下，以公平公正公開方式進行調查。

亞泥總經理李坤炎表示，雖然亞泥做了不少事情，但大家仍不夠信任亞泥，亞泥正思考如何讓大家更能相信亞泥；對於居住安全部分，亞泥未來會邀請部落族人一起來參與，並且提供獎學全供年輕學子來學習參與安全監測的工作，這不光是為了亞泥，也是為了全台灣好。

李坤炎指出，今後所有數據全部公開透明，日後也會在秀林鄉此處向大家報告，希望透過這種方式，讓大家共同有信心，來協助解決問題。

經過近3個月協調與準備後，今天舉行的首次協商會議，由原轉會委員帖喇．尤道Teyra Yudaw主持，政府方由經濟部長沈榮津與原民會土管處長杜張梅莊等6名代表出席，部落方由玻士岸部落會議副總幹事邱寶琳與「反亞泥．還我傳統領域自救會」會長田明正等6名代表出席，亞泥公司則由總經理李坤炎等6名代表出席。

此外，原轉會委員林萬億、Upay Kanasaw鴻義章、Omi Wilang歐蜜．偉浪、林淑雅、執行秘書姚人多與副執行秘書夷將．拔路兒Icyang．Parod均一同與會。會議全程透過網路直播。（編輯：李淑華）1070325