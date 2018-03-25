江辰晏6局好投 陳鏞基雙響砲助獅勝

（中央社記者謝靜雯台北25日綜合報導）中職統一獅隊今天主場迎戰富邦悍將隊，獅隊單場3轟，陳鏞基雙響砲、吳桀睿敲出生涯首轟，本季各隊首戰唯一啟用本土先發投手的獅隊江辰晏沒漏氣，6局好投率隊以3比1拿下勝利。

中職新球季昨天開打，4隊新球季的首場比賽先發投手安排，Lamigo桃猿隊由道恩斯先發、中信兄弟為賽格威，富邦悍將派出王牌羅力先發，僅獅隊由本土投手江辰晏掛帥。

江辰晏沒漏氣，今天比賽投6局僅在5局被林益全敲出陽春砲掉分，另外5局都讓可怕的悍將打線3上3下，總計投6局被敲1支安打、失1分，投出4次三振，相隔約19個月再拿勝投，上一次一軍出賽拿勝投為2016年8月27日中繼拿勝。