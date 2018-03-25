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中央社

江辰晏6局好投 陳鏞基雙響砲助獅勝

中央社2018/03/25 20:20
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北25日綜合報導）中職統一獅隊今天主場迎戰富邦悍將隊，獅隊單場3轟，陳鏞基雙響砲、吳桀睿敲出生涯首轟，本季各隊首戰唯一啟用本土先發投手的獅隊江辰晏沒漏氣，6局好投率隊以3比1拿下勝利。

中職新球季昨天開打，4隊新球季的首場比賽先發投手安排，Lamigo桃猿隊由道恩斯先發、中信兄弟為賽格威，富邦悍將派出王牌羅力先發，僅獅隊由本土投手江辰晏掛帥。

江辰晏沒漏氣，今天比賽投6局僅在5局被林益全敲出陽春砲掉分，另外5局都讓可怕的悍將打線3上3下，總計投6局被敲1支安打、失1分，投出4次三振，相隔約19個月再拿勝投，上一次一軍出賽拿勝投為2016年8月27日中繼拿勝。

獅隊今天砲火猛烈，陳鏞基單場雙響砲，2局開轟、4局再敲出陽春砲，球隊的前兩分都靠他打回，6局新秀吳桀睿敲出生涯首轟後，陳鏞基獲得故意四壞保送，這也是中職本季開始實施故意四壞保送「直接示意」新制，第2名獲故意四壞球員，首名打者為另一場比賽Lamigo桃猿隊王柏融。

江辰晏獲選為單場最有價值球員（MVP），22歲扛起獅隊開幕首戰先發，他表示知道要扛開幕戰心裡是一種被肯定的感覺，也自評表現不錯，「從前年到去年成績不好，今年想要在練習方面改變，態度積極一點，要謝謝老婆一直在身邊鼓勵我」，面對今年球季，他也立下投球局數破百、拿下10勝的目標。

獅隊年輕投手鄭鈞仁今天7局中職生涯一軍初登板，總計投1局，投出1次三振、無失分，表現亮眼；獅隊主場台南球場開幕戰拿下勝利，票房也有不錯表現，總計吸引7880名觀眾入場。（編輯：李錫璋）1070325

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