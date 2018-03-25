陳薇安猛轟26分 文化UBA締4連霸

（中央社記者龍柏安台北25日電）文化大學今靠著全能前鋒陳薇安全場轟下最高的26分、11籃板，在106學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽女子組決賽，以84比55輕取北市大學封后，並寫下4連霸。

文化靠著超強團隊戰力做後盾，一路領先壓著對手打，其中全場包辦26分的陳薇安，在第4節就獨拿10分，無情摧毀對手反撲意志，文化順利達成連霸，同時這也是隊史的第19冠。

比賽結束前5秒，現場球迷大聲加入倒數，待比賽時間歸零，場邊激射出象徵冠軍的金色彩帶，文化球員在場中央彼此相擁倒成一片，在主持人起鬨下，文化前鋒黃鈴娟在場中跳起抖肩舞，球員回到板凳席後興奮地把教練鄭慧芸拋起來，慶祝今年球季完美劃下句點。