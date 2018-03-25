力推環保反招怨 巴黎市長求連任恐遇阻

（中央社記者曾依璇巴黎25日專電）巴黎市長伊達戈推動環保措施，包括把塞納河岸車道改為徒步區、逐步限制柴油車行駛等。立意雖好，但部分用路人怨聲載道，以致她的支持率連跌，增加兩年後尋求連任的變數。

法國公眾意見機構（Ifop）替星期日報（JDD）執行調查發現，受訪的巴黎市民中，約58%不滿意伊達戈（Anne Hidalgo）的表現，與2016年3月底的調查相比，不滿意的人多了10%。

58歲的伊達戈隸屬左派的社會黨（PS），她在左派傾向的市民中，仍取得了約7成的支持率；但在右派傾向市民中，只有11%對她滿意。