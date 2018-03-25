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UBA／畢業告別戰　黃鈴娟實現承諾大跳抖肩舞

記者鍾東穎／台北報導2018/03/25 21:13
▲文化大學黃鈴娟完成賽前承諾大跳抖肩舞。（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）
▲文化大學黃鈴娟完成賽前承諾大跳抖肩舞。（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）

「要打一場全場都感動的球。」文化女籃教練鄭慧芸賽前激勵球員。UBA舉行31年來於今年首度踏進台北小巨蛋，今(25)日冠軍戰文化女籃今(25)日以84:55擊敗北市大學，達成4連霸業更是跨季53連勝，抱回校史第19冠。

鄭慧芸透露賽前告訴球員，「今天比賽開始，從第1秒就不要浪費，不要自己先感動，要感動全場的人。」背負4連霸壓力鄭慧芸說，「每一個人都很努力，有負擔才會成功。」更表示今天就是「成果展」。

當家射手黃鈴娟因為明年「超齡」今天也是她的告別戰，黃鈴娟說，「從9人到7人，一路一直有人受傷再回來，不管再累再痛，都要撐到最後一刻哨聲響起結束比賽。也希望學妹們延續連勝。」


▲文化大學陳薇安（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）

黃鈴娟的亮眼表現相當有機會獲選MVP，她說，「和陳薇安從來沒提過誰會當選，但自己心裡多少會想，不過團隊贏球更重要。」同為MVP熱門人選的陳薇安，則說，「如果真的拿到，算是幸運，因為隊上有太多得分好手。」

陳薇安更開玩笑說，「應該要有9個MVP獎，因為團隊每一個人都很重要。」並表示防守大將羅蘋傷後回歸是一大助力，「雖然她得分不多，但是有她防守真的很重要。」


▲文化大學羅蘋（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）

關鍵字uba文化大學鄭慧芸台北小巨蛋黃鈴娟陳薇安
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