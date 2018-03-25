槍械暴力也不平等 11歲非裔女孩演說撼動人心

她上週在就讀的小學共同發起出走活動，響應佛州道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas HighSchool）槍擊案引發的全美運動，尋求更嚴格的槍枝管制。

瓦德勒在維吉尼亞州就讀5年級，她表示自己代表被媒體忽略、並受槍枝暴力所害的非裔女孩。

在華盛頓的「為我們生命遊行」（March For OurLives）遊行現場，年僅11歲的瓦德勒（Naomi Wadler）發表演說時，聲音鏗鏘有力，在美國各地引發迴響。

（中央社倫敦25日綜合外電報導）佛羅里達州上月傳出校園濫射，歷劫學生發起抗議運動，呼籲加強槍械管制，引發逾百萬人響應。其中一名11歲女童激昂登台演講，呼籲各界正視因槍械暴力失去生命的非裔女性。

這項出走活動持續了18分鐘，除悼念佛州事件的17名死者外，更追加一分鐘，追憶7日在阿拉巴馬州另一起校園槍案罹難的17歲非裔少女阿林頓（CourtlinArrington）。

英國廣播公司（BBC）今天報導，瓦德勒在演說中表示：「我今天在這裡肯定並代表非裔美籍女孩，她們的故事無法登上所有全國報紙頭版，她們的故事不會成為晚間新聞要聞。」

「我代表受到槍枝暴力傷害的非裔美國女性，她們原該是充滿活力與潛力的女孩，卻只淪為統計數字。」

她也表示，人們認為太過年幼的她無法獨立思考，會有這些想法是遭成年人利用，並說：「那不是真的。」

「我和我的朋友們也許才11歲，我們可能還在上小學，但我們知道，不是每個人的生命都平等，我們知道對與錯。」

她也說：「我們也知道自己站在國會大廈的陰影之下，我們知道，再過短短7年，我們就會擁有投票權。」

瓦德勒的演說在推特上引發巨大迴響，也引來網路影音新聞Now This News報導：「這名傑出的11歲女孩在談論槍枝暴力與系統性種族歧視方面，做的比多數成年人還多。」（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070325