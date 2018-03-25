影／何豪傑為兒子客廳擺球桌　和家馨爆練球天價

藝人何豪傑參與多部戲劇、舞台劇演出，並得過金鐘獎「最佳男配角獎」，近日在民視電視劇《幸福來了》飾演警察，雖然拍攝工作忙碌，但為了陪伴兒子，他在拍戲後顧不得休息，常常直奔高鐵或開車去跟家人會合，他有感而發，「有次我搭高鐵去苗栗跟他們會合，他們飛奔出來抱住我，那一瞬間真的都快掉淚，明明每天都在見面的。」

何豪傑日前特地陪小兒子QQ練習桌球，還特聘教練指導，沒想到七歲兒子打得嚇嚇叫，表情沉穩幾乎沒有出錯，何豪傑表示，「QQ從3、4歲就跟哥哥一起打桌球，跟出興趣，現在也跟著哥哥一起練球。」他與老婆和家馨還在自家客廳擺放球桌，被親友笑說是「霸氣父母」。遭詢問兒子的教育花費粗估多少？他笑說：「要問老婆大人。」一旁默默不出聲的和家馨接口，「一堂課800元，寒暑假幾乎天天報到，應該已經花了十幾萬元。」他聽完嚇到臉綠，「我都是簽名付錢，不知道這麼貴，看來要多努力拍戲賺錢了。」