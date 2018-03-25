廖健富首獲MVP 小胖讚表現超過100分

桃猿隊不為年輕球員設限，開季重用19歲捕手廖健富，昨天開幕首戰廖健富感覺還有點緊張，今天表現漸入佳境，總教練洪一中表示，本來就不會去看球員年紀，只要能力可以就會讓他上場，昨天開幕首戰就將他推上場，「他才19歲，就算我30幾歲時蹲開幕戰還是會緊張，今天看起來就不緊張了」，對廖健富這兩場比賽表現滿意。

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職Lamigo桃猿隊開季展現搶勝氣勢，19歲捕手廖健富攻守有表現，單場2安1打點，表現「超過100分」；桃猿隊先發投手克恩三世7局優質先發，率隊以5比1擊敗中信兄弟隊拿下開季2連勝。

桃猿隊捕手「小胖」林泓育看著學弟廖健富表現直呼：「表現超過100分」，雖然和投手群間的搭配可能還有點陌生、需要時間，但也提到當下發生什麼狀況，不管好的、不好的，下場後都會提醒他、跟他討論。

廖健富首度獲選單場最有價值球員（MVP），他笑說上場領獎感覺還不錯，也對球迷喊話今年要完成2連霸；總教練洪一中同樣是捕手出身，廖健富表示，洪總沒有特別說什麼，「只要我大膽去做」，上到場上沒有其他的想法，教練團提醒的一些細節小心處理，想辦法幫助球隊贏球。

兩隊今天安打數同為11支，但兄弟隊得分攻勢不串連，3局靠著接連安打先拿1分，桃猿5局靠著林立、林智平接連安打送回追平分，6局再靠著陳俊秀、郭嚴文、廖健富、林立接連安打，單局攻下3分、奠定勝基，拿下開季2連勝。

桃猿隊先發投手克恩三世今天投7局被敲9支安打，投出2次保送、4次三振，失掉1分責失分，拿下勝投；洪一中表示，今天雖然被敲安打數偏多，但是危機處理不錯，沒有太大問題。（編輯：李錫璋）1070325