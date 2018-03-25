林立3安打擊手感佳 積極攻擊求穩定表現

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職Lamigo桃猿隊新秀林立開季兩場比賽打擊手感佳，今天比賽首度打開路先鋒第一棒，單場3支安打，兩場比賽敲出4安、貢獻4分打點，他表示無論哪棒都希望可以打出穩定好表現。

桃猿新球季年輕球員有看頭，除了新秀捕手廖健富外，內野手林立表現也很亮眼，昨天開幕首戰一軍首度先發守三壘，首戰就開轟率隊拿下勝利，也獲選單場MVP。

今天比賽林立一軍首度先發打開路先鋒，維持好手感，5局敲出二壘打、6局一壘打、8局敲出三壘打，中職生涯首支三壘打出爐，昨天和今天共兩場比賽9個打數敲出4支安打，貢獻4分打點，兩場比賽打擊率4成44。