達欣輸球排名掉至第4 布拉還被禁賽

SBL超級籃球聯賽今天在新莊體育館進行2場比賽，由於勝負攸關各隊封關排名，因此各隊都卯足全力，達欣洋將布拉（Sim Bhullar）在與金酒之戰第3節，因向裁判詢問犯規尺度，領到全場第2次技術犯規，不但遭驅逐出場，依照SBL球團管理辦法第2條第4項，3月31日登場的季後賽首輪他將被禁賽1場。

（中央社記者龍柏安台北25日電）SBL今天進行中段班排位賽，台北達欣工程以83比90不敵金門酒廠，洋將布拉還領到2次技術犯規遭驅逐出場，靠著稍晚璞園建築85比81擊敗富邦勇士，達欣保住老4席次。

金酒今天靠著本土前鋒張容軒轟下全場最高的31分，並趁著布拉不在家，下半場掀出一波53比35強攻，不僅追回上半場落後的10分，甚至逆轉戰局，金酒拿下重要一勝後，戰績以16勝14負跳上第3。

稍晚進行的富邦與璞園之戰，富邦守不住對方「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis），讓他獨拿全場最高的23分、16籃板，終場以4分之差落敗，戰績以15勝15負，和達欣平起平坐。

由於本季富邦與達欣交手5次，達欣取得4勝1負絕對優勢，因此達欣將取得聯盟第4席次，富邦則跌至第5，而根據SBL季後賽的賽制，例行賽排名第3、4的球隊，在季後賽首輪5戰3勝制系列賽，將可直接取得1勝領先。

璞園今天贏球後，戰績18勝11負和裕隆持平，不過兩隊在今年1月28日桃園巨蛋的對決因場館漏水，比賽順延至3月27日再打，因此這場對決最後贏家，將登上本季例行賽聯盟龍頭寶座。（編輯：李錫璋）1070325