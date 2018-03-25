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跟著Boobee去旅行／祖先是螢火蟲 快來大農大

保庇2018/03/25 21:32
跟著Boobee去旅行／祖先是螢火蟲 快來大農大富確認（圖／保庇）
跟著Boobee去旅行／祖先是螢火蟲 快來大農大富確認（圖／保庇）

夜裡的微弱螢光在空中飛舞，彷彿置身在銀河之中，根據台灣民間說法是先人靈魂變成的，而在原住民的傳說中也有這個說法。每年的螢火蟲季依然吸引大批民眾前往觀賞，光復大農大富森林園區，是全台最早也最大的螢火蟲觀賞地，週末就來去找地上的星星吧。

螢火蟲的真面目不太討喜（圖／pixabay）
螢火蟲的真面目不太討喜（圖／pixabay）

螢火蟲生長環境需要有乾淨的水源，因此被視為環境是否良好的指標。想在都市中看見螢火蟲，比登天還難，如果真的看到了，或許可以相信是你的祖先回來找你了 （誤）。

大農大富平地森林園區，佔地1250公頃，是大安森林公園的48倍大。園區無光害、低天際線，是全台最早出現螢火蟲的地點。林務局耗費十幾年重新整建造林，才有現今的規模。結合周遭社區、農業、產業、資源，增加大家親近大自然的機會。

大農大富平地森林園區每週都有螢火蟲導覽（圖／大農大富平地森林園區fb粉絲專頁）
大農大富平地森林園區每週都有螢火蟲導覽（圖／大農大富平地森林園區fb粉絲專頁

從三月到四月每週晚上都會有螢火蟲導覽，帶著大家在森林裡和螢火蟲一起漫舞。羨慕《龍貓》裡小梅和姊姊在森林裡到處探險，不需要千里迢迢跑去日本，這裡就能夠給人被森林包圍的溫暖。還有長達13公里的自行車道，對於渴望速度追求自我挑戰的朋友，更是不能錯過的體驗。

是說在螢火蟲求偶的時節，觀看求偶過程或許有點害羞（哪裡？）若是剛好您也正值求偶期，其實也是一件皆大歡喜的事情。或是想成祖先來協助求偶，也是一種充滿愛與關懷的祝福（咦？）尚未親眼見到的朋友，快來一趟大農大富接受先人的祝福。

資料來源：

維基百科-螢
環境資訊中心-螢火蟲
大農大富平地森林園區

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關鍵字傳說原住民神話螢火蟲
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