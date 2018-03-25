被說今年只有爛桃花　愷樂秒變臉

藝人愷樂向來關注星座議題，她主持八大節目《娛樂百分百》，26日節目剛好推出新單元「WOW星鮮勢」，她難掩興奮心情大叫，「我終於主持到星座節目了。」但錄影當天，聽到老師預言今（2018）年她會遇到爛桃花，讓愷樂按捺不住失望情緒直說：「沒有心情主持了啦。」她還搞笑怒摔節目道具。

節目裡透過兩次的塔羅占卜分析，專家推測愷樂今年脫單的桃花指數有60%的機會，對象甚至會是愷樂喜歡的帥哥類型，但老師話鋒一轉，表示對方可能有不好的意圖，加上愷樂只是男方的眾多好友之一，因此建議她可先保持距離。愷樂除了聽到殘酷預言深受打擊之外，還被在場來賓猛虧，「這算是一種double check（重複確認），妳今（2018）年就是這樣了啦。」讓她僅能無奈苦笑。