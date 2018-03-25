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娛樂

被說今年只有爛桃花　愷樂秒變臉

記者吳維書／台北報導2018/03/25 22:03
▲愷樂被說今年只有爛桃花，忍不住變臉。（圖／八大提供 , 2018.3.25）
▲愷樂被說今年只有爛桃花，忍不住變臉。（圖／八大提供 , 2018.3.25）

藝人愷樂向來關注星座議題，她主持八大節目《娛樂百分百》，26日節目剛好推出新單元「WOW星鮮勢」，她難掩興奮心情大叫，「我終於主持到星座節目了。」但錄影當天，聽到老師預言今（2018）年她會遇到爛桃花，讓愷樂按捺不住失望情緒直說：「沒有心情主持了啦。」她還搞笑怒摔節目道具。

節目裡透過兩次的塔羅占卜分析，專家推測愷樂今年脫單的桃花指數有60%的機會，對象甚至會是愷樂喜歡的帥哥類型，但老師話鋒一轉，表示對方可能有不好的意圖，加上愷樂只是男方的眾多好友之一，因此建議她可先保持距離。愷樂除了聽到殘酷預言深受打擊之外，還被在場來賓猛虧，「這算是一種double check（重複確認），妳今（2018）年就是這樣了啦。」讓她僅能無奈苦笑。

討論到「視覺享受擺第一，常被外界認定外貌協會取勝的天秤座」時，老師解釋，「天秤座男生的菜並不都是大家公認的美女，只是他們覺得這個氣質我喜歡。」偉晉聽完大表贊同，還加碼透露，「SpeXial裡的Teddy和子閎都是喜歡氣質型。」愷樂見狀順勢詢問，「那有交往嗎？」機靈的偉晉意識到話中涵意，露出尷尬神情直呼，「我不知道耶。」原本故意要挖洞給偉晉跳的愷樂，忍不住笑讚，「你怎麼這麼會防守啊。」

關鍵字愷樂娛樂百分百wow星鮮勢爛桃花偉晉spexial
何豪傑為兒客廳擺球桌　老婆爆天價齊藤工自爆尺度大　XX都沒穿衣服

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