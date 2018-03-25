用生命投球的男人 林岳平與投手丘道別

林岳平投出最後一球，正式告別球員生涯，他表示在看球隊替他準備的引退影片時，一度眼光泛紅，想起一路走來許多恩人給他的鼓舞，想到艱難時候的心情，球隊請來林岳平的爸媽替他獻花，「他們上週出車禍，還沒有完全康復，上一次來獻花是我開刀時，這次是我結束球員生涯」，林岳平心中無限感觸。

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北25日電）中華職棒救援紀錄保持人統一獅隊林岳平今天舉行引退儀式，在投手丘投出最後一球，結束儀式後再回投手丘摸著紅土道別，捕手高志綱稱多年搭擋為「用生命投球的男人」。

林岳平投出最後一球後，又重新走回投手丘上摸了一下紅土，他表示，「最後一次了，再也沒辦法以選手身份走上投手丘，有點像是跟投手丘擊掌的概念」。

林岳平在2005年加入統一獅隊，是球隊倚重的投手戰力，2007年接受心臟手術，只為再回投手丘上；多年投捕搭擋高志綱表示，一起經歷的畫面一一浮現，他的拚勁感動很多人，豎立很多好綁樣給後面的學弟看。

高志綱想對林岳平說：「辛苦了，謝謝你付出這麼多，為了球隊、為了你自己」，林岳平在自己的崗位上非常的投入，想要把一切都做到好，那些心裡層面的壓力很大，沒有站在那個位置過的人沒有辦法體會到，真的辛苦了。

高志綱稱呼他為「用生命投球的男人」，談起林岳平2007年的心臟手術，高志綱說，林岳平如果不要投球，可以不要開刀，那是攸關生死的手術，「有時我常常在想，如果換成是我，我會不會去挑戰，因為他熱愛棒球，所以去挑戰，他真的是用生命在投球」。（編輯：吳協昌）1070325