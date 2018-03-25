英媒：英脫歐團體疑買劍橋分析數據

（中央社記者戴雅真倫敦25日專電）有爆料者指出，英國官方脫歐團體「投票脫歐」，宣傳脫歐時違法使用超額資金，並利用另一團體BeLeave的資金，間接向近期引起軒然大波的「劍橋分析」購買數據。

BeLeave的前出納人員沙尼（Shahmir Sanni）昨天向觀察家報（Observer）及第4頻道新聞台（Channel 4News）爆料，英國外相強生（Boris Johnson）支持的「投票脫歐」（Vote Leave），2016年宣傳公投脫歐期間，為迴避超支問題，利用BeLeave的資金向加拿大數據公司AggregateIQ購買資訊，這間公司據信與劍橋分析（Cambridge Analytica）有關。