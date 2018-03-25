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即時跑馬燈齊藤工自爆尺度大　XX都沒穿衣服三寶硬切逼登出　BMW霸氣撞回去理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

齊藤工自爆尺度超大　XX都沒穿衣服

記者翁新涵╱台北報導2018/03/25 22:17
▲齊藤工（前左）和粉絲大合照。（圖／天馬行空，2018.03.25）
▲齊藤工（前左）和粉絲大合照。（圖／天馬行空，2018.03.25）

日本男神導演齊藤工，周末攜首部執導長片《多桑不在家》來台，更邀請七百名粉絲相見歡，被問到未來是否有可能挑戰更大尺度的演出，齊藤工立刻驚訝回覆：「我尺度還不夠大嗎？現在我常常試裝時都沒穿衣服耶！」引發全場一陣笑聲。

齊藤工也被粉絲問到，真實生活中與父親的關係，他感性表示：「我的父親也是電影工作者，雖然不是導演，但也是常常穿梭在片場的人。小時候常常去探爸爸班，爸爸總是站在攝影機螢幕監視器前看演員演戲，每次看到爸爸這樣的背影，都讓我感到嚮往。」

齊藤工更笑說，自己和爸爸平常很少語言交流，但是卻常常互相分享彼此最近喜歡的電影。「電影上映前，我懷著忐忑不安的心邀請爸爸看我的作品，因為爸爸平常蠻毒舌的，但是爸爸意外地對《多桑不在家》給予很高的評價，讓我鬆了一口氣。」

《多桑不在家》講述沉溺於賭博、留下債務一走了之的父親，在消失13年之後，再次出現時只剩下3個月的壽命。母親和大哥拒絕去探病，但幸治心裡始終記得，兒時與父親玩接球的溫馨回憶，決定去醫院探望父親，可是他卻對金錢觀崩壞的父親再次失望，無法改善親子之間的關係，直到父親離開人世。而後，在父親的告別式上，聽著來參加告別式，父親為數極少的友人們，輪番說出，那些自己從來不知道的往事，讓幸治重新認識自己的父親，慢慢填補起那空白的13年……。

關鍵字齊藤工多桑不在家
被說今年只有爛桃花　愷樂秒變臉

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