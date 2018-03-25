齊藤工自爆尺度超大　XX都沒穿衣服

日本男神導演齊藤工，周末攜首部執導長片《多桑不在家》來台，更邀請七百名粉絲相見歡，被問到未來是否有可能挑戰更大尺度的演出，齊藤工立刻驚訝回覆：「我尺度還不夠大嗎？現在我常常試裝時都沒穿衣服耶！」引發全場一陣笑聲。

齊藤工也被粉絲問到，真實生活中與父親的關係，他感性表示：「我的父親也是電影工作者，雖然不是導演，但也是常常穿梭在片場的人。小時候常常去探爸爸班，爸爸總是站在攝影機螢幕監視器前看演員演戲，每次看到爸爸這樣的背影，都讓我感到嚮往。」