朱立倫盼兩岸持續交流 26日見劉結一

（中央社記者陳家倫上海25日電）新北市長朱立倫明天將與剛上任的國台辦主任劉結一會面。他今晚與中共上海市委書記李強見面時表示，這兩年來因為政治氣氛的改變，但是從民眾的角度來看，兩岸交流要持續。

朱立倫26日中午將與剛接掌中國大陸國務院台灣事務辦公室主任的劉結一見面與餐敘。這也是劉結一擔任國台辦主任後，首次公開會見來自台灣的地方首長。根據大陸方面安排，雙方會見過程將對媒體部分開放。

朱立倫今晚與李強見面時表示，雖然這兩年台灣政治情勢有所改變，但對民眾而言，兩岸交流必須持續。他也提到，過去國民黨堅持「九二共識」，相信這個原則不會改變。