個資外流臉書登報賠不是 沒提劍橋分析

這些廣告在6家英國全國性報紙刊出，包括最暢銷的「週日郵報」（Mail on Sunday）、「星期泰晤士報」（Sunday Times）和協助踢爆個資外洩案的「觀察家報」（The Observer），另外也登上美國的紐約時報、華盛頓郵報和華爾街日報。

法新社報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）在道歉啟事中寫著：「我們有責任保護你們的個資。若我們無法達到，就不配（擁有個資）。」

（中央社倫敦25日綜合外電報導）臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在英美9大報紙刊出全版廣告，為大規模個資外洩醜聞道歉，卻對利用這批資料的劍橋分析公司隻字不提。

祖克柏解釋，由大學研究人員研發的一款測驗「在2014年洩露了數千萬人的臉書資料」。

祖克柏表示：「這違背了信任，我對我們當時沒有做得更多感到抱歉。我們目前正採取行動，以確保憾事不會重演。」

這則啟事與祖克柏上週在事發後發表的公開言論相符。醜聞一經爆出，臉書不僅在歐美面臨調查，股價也直直下落。

他重申臉書已更動應用程式規範，讓類似資料外洩不至重演。

至於遭控使用這些資料，且曾為美國總統川普2016年競選活動做事的劍橋分析（Cambridge Analytica）公司，則沒有被廣告提及。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070325