鄭開國際馬拉松　鄭瑞竹勇奪華人第一

本屆鄭開國際馬拉松賽事由中國田徑協會、河南省體育局、鄭州市人民政府、開封市人民政府共同主辦。大賽設置男、女全程馬拉松，男、女半程馬拉松。同時，為了吸引更多的人參與到跑步，大會還在鄭東新區商務中心區域設置5公里小馬拉松，以及情侶、親子小馬拉松。

第十二屆鄭開國際馬拉松大賽，今（25）日在鄭開大道鳴槍起跑，逾兩萬多名各國選手一同參與這場連接鄭州、開封兩大古都的金牌賽事，最後由切裡默•伊萊亞斯•科博伊和幕克娃娜•艾迪娜，兩位肯亞選手包辦男子組和女子組冠軍；為了鼓勵更多的中國大陸選手在馬拉松賽事中取得好成績，今年大會還設置中國籍選手獎以及河南省內選手獎。但兩岸華人第一名跑回終點線，則是今年在日本愛馬縣跑出2小時25分佳績，來自台灣的鄭瑞竹，以2小時30分在華人中掄元。

鄭瑞竹表示，跟團參賽雖不是第一次，但是起跑的時間是早上8時30分，時間比較晚氣溫較高，對跑者而言，相對挑戰較高，而且人數多也造成出發時，因賽道壓迫擁擠，以致起跑時被耽誤了幾分鐘。

▲鄭開國際馬拉松大賽，台灣有64位選手涵蓋老中青3代與賽。（圖／台北寧波交流基金會提供）

鄭瑞竹進一步表示，雖然起跑狀況多，不過整體的感覺還不錯，跑出一公里後，漸漸跟上領先群，自己還能夠維持自己的節奏，沿途有許多華人或是在地的民眾加油。當我告訴他們是來自台灣的，他們更加熱情為我加油、拍照和鼓掌，經過水站時，志工也會主動遞水，服務態度令人感動。

鄭瑞竹說，雖然天氣越來越熱，但是想到能夠漂洋過海來到這兒參賽，同時能夠跟大陸這麼多好手一起奔馳，心中實在很興奮。一路上按著平常練習的要點，努力保持自己的節奏，最後奮力衝刺到終點，最終以2小時30分的時間完成全馬，獲得華人第一名的榮譽。

▲鄭開國際馬拉松大賽，台灣有64位選手涵蓋老中青3代與賽。（圖／台北寧波交流基金會提供）