NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈鄧紫棋演唱會淚崩　哭掉半首歌藏在心裡的冠軍夢　國體奪隊史首冠理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
生活

鄭開國際馬拉松　鄭瑞竹勇奪華人第一

生活中心／台北報導2018/03/25 23:04
▲鄭開國際馬拉松大賽，來自台灣的鄭瑞竹（黑衣者），以2小時30分是兩岸華人中第一名衝線。（圖／台北寧波交流基金會提供）
▲鄭開國際馬拉松大賽，來自台灣的鄭瑞竹（黑衣者），以2小時30分是兩岸華人中第一名衝線。（圖／台北寧波交流基金會提供）

第十二屆鄭開國際馬拉松大賽，今（25）日在鄭開大道鳴槍起跑，逾兩萬多名各國選手一同參與這場連接鄭州、開封兩大古都的金牌賽事，最後由切裡默•伊萊亞斯•科博伊和幕克娃娜•艾迪娜，兩位肯亞選手包辦男子組和女子組冠軍；為了鼓勵更多的中國大陸選手在馬拉松賽事中取得好成績，今年大會還設置中國籍選手獎以及河南省內選手獎。但兩岸華人第一名跑回終點線，則是今年在日本愛馬縣跑出2小時25分佳績，來自台灣的鄭瑞竹，以2小時30分在華人中掄元。

本屆鄭開國際馬拉松賽事由中國田徑協會、河南省體育局、鄭州市人民政府、開封市人民政府共同主辦。大賽設置男、女全程馬拉松，男、女半程馬拉松。同時，為了吸引更多的人參與到跑步，大會還在鄭東新區商務中心區域設置5公里小馬拉松，以及情侶、親子小馬拉松。

鄭瑞竹表示，跟團參賽雖不是第一次，但是起跑的時間是早上8時30分，時間比較晚氣溫較高，對跑者而言，相對挑戰較高，而且人數多也造成出發時，因賽道壓迫擁擠，以致起跑時被耽誤了幾分鐘。

▲鄭開國際馬拉松大賽，台灣有64位選手涵蓋老中青3代與賽。（圖／台北寧波交流基金會提供）

鄭瑞竹進一步表示，雖然起跑狀況多，不過整體的感覺還不錯，跑出一公里後，漸漸跟上領先群，自己還能夠維持自己的節奏，沿途有許多華人或是在地的民眾加油。當我告訴他們是來自台灣的，他們更加熱情為我加油、拍照和鼓掌，經過水站時，志工也會主動遞水，服務態度令人感動。

鄭瑞竹說，雖然天氣越來越熱，但是想到能夠漂洋過海來到這兒參賽，同時能夠跟大陸這麼多好手一起奔馳，心中實在很興奮。一路上按著平常練習的要點，努力保持自己的節奏，最後奮力衝刺到終點，最終以2小時30分的時間完成全馬，獲得華人第一名的榮譽。

▲鄭開國際馬拉松大賽，台灣有64位選手涵蓋老中青3代與賽。（圖／台北寧波交流基金會提供）

關鍵字鄭開國際馬拉松開封鄭州鄭瑞竹
搭電扶梯未靠右遭酸　反被網友砲轟

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan