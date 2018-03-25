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UBA／國體大奪隊史首冠　毀健行科大二連霸夢

記者鍾東穎／台北報導2018/03/25 22:51
▲國立體大陳昱瑞(右)（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）
▲國立體大陳昱瑞(右)（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）

國立體大今(25)日在106學年度富邦人壽UBA冠軍賽，一掃今年前2次對戰大敗，當家射手陳昱瑞飆進6記三分球攻下24分，帶領國體大以73:69復仇成功，摘下隊史首冠。


▲國體大擊敗健行科大奪隊史首冠。（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）

國體大今年交手健行預賽輸了20分，8強複賽仍以18分之差落敗，今天冠軍戰上半場國體大就展現強烈企圖心，首節壓制健行只拿9分，陳昱瑞手感發燙三分球5次出手全中，帶領國體大以40:29領先。

下半場一開賽，雙方得分都不高，不過國體仍以12分領先，關鍵決勝節，健行外線終於復甦連續3顆三分球追平比數，陳昱瑞先是回敬1記，再領國體打出14:6的攻勢拉開差距，儘管簡祐哲最後5分打拉近比分，仍無緣逆轉。


▲國體大王柏智(左)、健行科大石博恩。 （圖／林柏年攝 , 2018.03.25）

國體3名將畢業的主力陳昱瑞攻下24分8籃板2助攻為最佳，周暐宸挹注18分9籃板，潘向挺得4分12籃板，大三當家中鋒王柏智貢則是獻9分7籃板。

今年至今只在預賽輸給輔仁大學，今天不敵國體僅是第2敗無緣寫下連霸，今日兩分球命中率低是落敗主因， 陳冠毅攻下15分6籃板為最佳，簡祐哲挹注14分，朱雲豪得13分，新人王謝亞軒進帳6分6籃板。

關鍵字uba國體大陳昱瑞健行科大
到開幕戰就爆發　陳鏞基連8年敲安藏在心裡的冠軍夢　國體奪隊史首冠

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