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中央社

歐盟大國冷對 加泰隆尼亞前主席前景堪慮

中央社2018/03/25 22:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電）西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特今天在德國被捕，結束近半年流放，期間除比利時有盟友支持，歐盟大國多袖手旁觀，他接下來可能將面對西班牙的嚴厲法律挑戰。

加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）乘車由丹麥進入德國後，遭警方逮捕。

回顧他的流放之旅，去年10月加泰隆尼亞議會單方面宣布獨立，西班牙參議院批准動用憲法第155條，中央政府接管加泰隆尼亞。比利時移民部長佛蘭肯（TheoFrancken）隨即發表取得政治庇護「並非不切實際的事」談話，打開普伊格蒙特前往布魯塞爾的大門。

他一到布魯塞爾就召開記者會，否認打算申請庇護，並要求歐盟介入，不過西班牙很快發布歐洲通緝令，歐盟表示不介入，更強調這是西班牙內部事務，歐盟各國也袖手旁觀。

不過普伊格蒙特擁有比利時政治盟友的支持，期間一度主動向警方投案但被釋放，之後在布魯塞爾生活。

去年12月加泰隆尼亞議會重新選舉，普伊格蒙特遠距執政無望，今年3月宣布放棄回任主席，歐洲媒體一度報導他可能長居比利時，但他在22日前往芬蘭，會見芬蘭國會議員並出席研討會，西班牙再度發出通緝令，普伊格蒙特今天遭逮捕。

各界不清楚這位獨派領袖是否會被引渡回西班牙受審，德國當局若決定引渡回西班牙，他接下來將面對嚴厲的西班牙法律，因涉叛亂等罪名，可能面臨高達25年的徒刑。（編輯：廖漢原）1070325

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