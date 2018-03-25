NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈鄧紫棋演唱會淚崩　哭掉半首歌藏在心裡的冠軍夢　國體奪隊史首冠理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

陳昱瑞獨拿24分 國體大奪隊史首冠

中央社2018/03/25 22:58
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者龍柏安台北25日電）UBA富邦人壽大專籃球聯賽，國立體大今晚靠著前鋒陳昱瑞轟下全場最高的24分，包括在第4節決勝期內獨拿9分，爆冷以73比69擊敗衛冕軍健行科大，隊史首度拿下UBA男子組冠軍。

106學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽，今在台北小巨蛋進行最終決賽，男子組由國體大奪冠，女子組則由文化大學擊敗台北市大封后，並寫下4連霸。

國體大今開局就取得領先，全場未曾落後，第4節最後5分52秒一度被健行追平，不過接下來陳昱瑞跳出來接管比賽，他在最後5分32秒內個人包辦9分，是幫助球隊穩住勝基的關鍵，賽後他也獲選為冠軍賽MVP。

陳昱瑞坦言，賽前對於MVP他沒有多想，因為多數人都看好健行，就算這樣，他們依舊對自己深具信心，而在第4節最後階段的火力噴發，他說：「我上半場就拿到15分，第3節進攻幾乎沒有什麼建樹，第4節我覺得自己應該要跳出來了，我也恰好把握住了機會。」

國體大教頭桑茂森賽後感性地表示，過去這一年來球員每天很早起，卻都很晚睡，幾乎全年無休，當成功跨進4強窄門後，「我們把冠軍夢放在心理，沒有大聲說。」

今年球季結束國體大將有3名主力畢業，其中也包括陳昱瑞在內，桑茂森說：「他們在畢業前，送給我們團隊最棒的禮物（冠軍）。」

女子組冠軍賽MVP，則由文化全能前鋒陳薇安拿下，她不居功地表示：「我們球隊裡有9個人，每個人都很重要，應該有9個MVP獎座才是。」

其他重要的個人獎，世新大學中鋒林蝶獲選年度新人后，健行前鋒謝亞軒則拿下新人王。（編輯：陳清芳）1070325

歐盟大國冷對 加泰隆尼亞前...個資外洩砸英雄招牌 祖克柏...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan