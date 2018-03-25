陳昱瑞獨拿24分 國體大奪隊史首冠

（中央社記者龍柏安台北25日電）UBA富邦人壽大專籃球聯賽，國立體大今晚靠著前鋒陳昱瑞轟下全場最高的24分，包括在第4節決勝期內獨拿9分，爆冷以73比69擊敗衛冕軍健行科大，隊史首度拿下UBA男子組冠軍。

106學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽，今在台北小巨蛋進行最終決賽，男子組由國體大奪冠，女子組則由文化大學擊敗台北市大封后，並寫下4連霸。

國體大今開局就取得領先，全場未曾落後，第4節最後5分52秒一度被健行追平，不過接下來陳昱瑞跳出來接管比賽，他在最後5分32秒內個人包辦9分，是幫助球隊穩住勝基的關鍵，賽後他也獲選為冠軍賽MVP。