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UBA／藏在心裡的冠軍夢　為了這一刻國體大初二就收假

記者鍾東穎／台北報導2018/03/25 23:26
▲國立體大陳昱瑞榮獲冠軍賽MVP（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）
▲國立體大陳昱瑞榮獲冠軍賽MVP（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）

「冠軍夢一直放在心裡，之前一直不敢大聲說出來，終於今天做到了。」國體大男籃總教練桑茂森賽後感性直說。國體大今(25)日以擊敗73:69挑戰二連霸的健行科大，勇奪106學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽冠軍，笑納隊史首冠。

桑茂森表示，「去年比完幾乎沒有休假，一直練到今年，其實心裡一直有個冠軍夢，只是大家都不敢大聲說，今天大家把奪冠企圖心跟慾望展現出來，終於我們拿到隊史首冠。」


▲國立體大奪下UBA隊史首冠。（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）

桑茂森透露初二完就收假，早起練球，晚上7點開始再練到10點才步出球場，「這座冠軍就是最好的結果。」他也感謝學校大力支持，提供體能、防護團隊，以及規律訓練，可以說最輕鬆的就是教練。

冠軍賽繳出24分8籃板2助攻的大四主力陳昱瑞獲選為MVP，賽後也難掩激動紅了眼眶，「真的很努力，每天都早起，今天拿到冠軍是一種肯定，希望國體以後也能成為4強常客，再拿下一座冠軍。」

陳昱瑞坦言再8強輸球後就PO文說下次對決要贏回來，今天下定決心「下半場有些熄火，後來穩住，想著不一定要得分，各方面幫助隊友，剛好幾次機會自己有把握住，努力把20分鐘撐完。」


▲國立體大陳昱瑞(右)（圖／林柏年攝 , 2018.03.25）

關鍵字uba國立體大陳昱瑞桑茂森健行科大
國體大奪隊史首冠　毀健行二連霸夢

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