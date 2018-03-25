台灣風箏團隊泰國獻藝 邀好手競技

（中央社記者劉得倉曼谷25日專電）連續4年受邀演出的台灣風箏好手陳正廷，今年再度組成團隊於泰國國際風箏節演出，台灣的風箏節在國際間小有名氣，陳正廷也邀請各國好手來台競技。

泰國西南部佛丕省和巴蜀省的海岸地區海風穩定，泰國觀光局（TAT）每年3月都會舉辦國際風箏節，除讓正值暑假的泰國中小學生施放風箏，重拾傳統工藝與童趣外，也邀請各國風箏高手前來施放超大風箏和競技風箏。

台灣風箏達人陳正廷連續4年受邀前來擔任競技風箏的特別節目演出，他與台灣同好陳明孜、劉哲宏和邱永青，以及4名日本和2名中國同好組成團隊演出，現場10只競技風箏在音樂的節奏下依序起飛，時而直線，瞬間又圍成圓圈或心型，隨時有著不同的排列組合，出神入化的圖型，讓上千泰國觀眾目不轉睛，鼓掌叫好。