NOW球星／改變態度　鄧志偉今年要做以前做不到的事

2012年鄧志偉就登上中職一軍舞台，全季出賽99場，304個打數擊出83支安打，轟出11發全壘打，打擊率2成73、上壘率3成41長打率4成57，他在中職的前4個球季，都能夠敲出雙位數全壘打。

在2011年參加選秀會，在第2輪第8順位被統一獅隊指名的內野手鄧志偉，在沈寂了2年後，在這個休賽季改變自己的態度，為了自己的身形也改吃素，這一切總教練黃甘霖也看在眼裡。

不過在2016年起，鄧志偉的主戰場從一軍變到二軍，2016年一軍僅出賽30場，到2017年更只有13場。



▲鄧志偉。（圖／資料照片統一獅提供）

鄧志偉在這個休賽季感覺到危機意識，「因為自己經歷了2年的低潮，如果沒有突破很快就會被淘汰，因此提醒自己需要改變，所以決定徹底蛻變。」

鄧志偉在休賽季改吃素，除了吃素以外，以前吃晚餐都會讓自己吃到很撐，現在晚餐減量，而且不吃宵夜，「剛開始的時候很痛苦，而且會偷夾肉，但又放回去。」

鄧志偉的體重也降了10公斤，目前差不多為108公斤。會想減重的原因，鄧志偉說：「守備教練周廣勝提醒我，因為我的體重太重，在一壘守備左右移動時比較緩慢」



▲鄧志偉。 （圖／統一獅球團提供）

現在瘦了10公斤，鄧志偉表示，守備感覺真的差很多，也讓自己覺得之前的痛苦都值得了。

而鄧志偉所做的一切，總教練黃甘霖也有看在眼裡，他受訪時表示，鄧志偉今年的狀況從自辦熱身賽到現在都維持得很好，而且態度也和以前不一樣，確實有很大的改變，希望他的好狀況能夠延續到球季。

過往在打擊時三振偏多，鄧志偉表示，在春訓時外籍教練有觀察他，認為他在打擊準備有太多多餘的動作，也協助他改變攻擊策略，希望能降低三振數。

談到今年球季的目標，鄧志偉並沒有設下數字，他表示，今年球季要做自己以前做不到的事情。