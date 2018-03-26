NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈超級新秀還未出賽　就簽下6年大約打架是性愛前戲！情侶炒飯邊互毆理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
運動

NOW球星／改變態度　鄧志偉今年要做以前做不到的事

文／張育嘉2018/03/26 08:00
▲鄧志偉。（圖／獅隊提供）
▲鄧志偉。（圖／獅隊提供）

在2011年參加選秀會，在第2輪第8順位被統一獅隊指名的內野手鄧志偉，在沈寂了2年後，在這個休賽季改變自己的態度，為了自己的身形也改吃素，這一切總教練黃甘霖也看在眼裡。

2012年鄧志偉就登上中職一軍舞台，全季出賽99場，304個打數擊出83支安打，轟出11發全壘打，打擊率2成73、上壘率3成41長打率4成57，他在中職的前4個球季，都能夠敲出雙位數全壘打。

不過在2016年起，鄧志偉的主戰場從一軍變到二軍，2016年一軍僅出賽30場，到2017年更只有13場。


▲鄧志偉。（圖／資料照片統一獅提供）

鄧志偉在這個休賽季感覺到危機意識，「因為自己經歷了2年的低潮，如果沒有突破很快就會被淘汰，因此提醒自己需要改變，所以決定徹底蛻變。」

鄧志偉在休賽季改吃素，除了吃素以外，以前吃晚餐都會讓自己吃到很撐，現在晚餐減量，而且不吃宵夜，「剛開始的時候很痛苦，而且會偷夾肉，但又放回去。」

鄧志偉的體重也降了10公斤，目前差不多為108公斤。會想減重的原因，鄧志偉說：「守備教練周廣勝提醒我，因為我的體重太重，在一壘守備左右移動時比較緩慢」


▲鄧志偉。 （圖／統一獅球團提供）

現在瘦了10公斤，鄧志偉表示，守備感覺真的差很多，也讓自己覺得之前的痛苦都值得了。

而鄧志偉所做的一切，總教練黃甘霖也有看在眼裡，他受訪時表示，鄧志偉今年的狀況從自辦熱身賽到現在都維持得很好，而且態度也和以前不一樣，確實有很大的改變，希望他的好狀況能夠延續到球季。

過往在打擊時三振偏多，鄧志偉表示，在春訓時外籍教練有觀察他，認為他在打擊準備有太多多餘的動作，也協助他改變攻擊策略，希望能降低三振數。

談到今年球季的目標，鄧志偉並沒有設下數字，他表示，今年球季要做自己以前做不到的事情。

關鍵字中華職棒鄧志偉統一獅
藏在心裡的冠軍夢　國體奪隊史首冠驚！因傷所苦　軟銀川崎宗則將引退

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan