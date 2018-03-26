巷仔內》邱明玉／民進黨新北市長戰略目標

吳秉叡半個月前舉辦的「秉友會新春團拜」，席開近400桌，34位立委站台力挺、18位立委錄影遠距離支持，等於超過2/3的綠委聲援吳秉叡參選，有綠委就開玩笑說，「立法院甲動、乙動，還比不上吳秉叡的『丙動』」，當然有的綠委是基於立法院同仁情誼出席，不過也有綠委講的很白，挺吳秉叡的唯一理由，就是認為民進黨應該要遵循「世代交替」的核心價值。

現在回家打開電視，都可以看到積極爭取代表民進黨參選雙北市長的綠委姚文智和吳秉叡的電視廣告，還有坐車經過各大路口，鋪天蓋地的宣傳廣告迎面而來，除了投入的經費令人心驚之外，當然看的出兩個人爭取出線的企圖心，先撇開台北市還有柯文哲複雜的三角習題不談，新北市民進黨要想的戰略目標，簡單來說只有兩個，究竟是要以勝選為優先考量？還是要守住「世代交替」的核心價值？

的確，對比國民黨的「老人政治」、「回鍋肉連線」為人所詬病，民進黨在栽培人才接班這塊，確實比國民黨好的多，光是在新北市這部分，2016年立委席次藍綠大翻轉，12席當中，國民黨僅保住2席，民進黨則奪下9席，時代力量則獲得1席，除了林淑芬及高志鵬是立委連任外，還有吳秉叡(當過第六屆立委、第八屆不分區立委)是老將回鍋，包括蘇巧慧、張宏陸、羅致政、江永昌、吳琪銘以及呂孫綾，都是初當選的新科立委。

立委板塊藍綠翻轉，不代表市長選戰就必然水漲船高，立委畢竟是區域性的，出了自己的選區，尤其在新北市這個全國第一大縣市，沒有全國性的知名度，真的很難吃的開，這也難怪吳秉叡、還有羅致政，縱然使出渾身解數，他們的知名度仍遠不及當過行政院長的蘇貞昌和游錫堃，就連國民黨可能的對手侯友宜，就算不以前新北副市長的身分，憑他辦過陳進興、張錫銘、319槍擊案等大案，他的知名度也遠勝過當過三屆立委的吳秉叡。

面對政治現實，綠營黨內幹部就直言，「民進黨雖然重視世代交替，但主席更想的是要贏！」這不僅攸關綠營能不能奪回唯一插藍旗的六都，還有牽動底下嗷嗷待哺的市議員小雞，想的更遠一點，新北市長候選人還必須帶有外溢效應，萬一台北市長又禮讓給柯文哲，要能帶動雙北選情的，就緊繫在這個人之上，而這個人選，從黨內民調看來，就僅剩蘇貞昌和游錫堃莫屬。

蘇貞昌（71歲）、游錫堃（70歲）、和呂秀蓮（74歲）都年過70，相較於呂秀蓮以「祖母綠」身分，還在為爭取台北市長孤身奮戰，蘇、游兩人有派系、有子弟兵，的確不用再親身披掛上陣，兩人也確實無心再選，尤其游錫堃更傳出當年因新北市長選戰，黨中央不給資源冷眼旁觀，至今「有恨」到現在，而蘇貞昌也因黨主席和台北市長選戰，和蔡英文心結未解，這些問題，恐怕不是一句「基層勸進」就能輕易化解。

從世代交替、黨內紛爭、到私人恩怨，這些錯綜複雜的習題，都需要黨主席蔡英文親自出馬解題，面對國民黨再怎麼不濟，雙北市長人選也訂出四月底前出爐的時間表，國民黨人選到位時，民進黨壓力就更大，如果最後還是由蘇、游兩人出馬，要何對外解釋「王爺出巡」，還有民進黨一項主張「世代交替」核心價值被犧牲的疑慮，以及如果大膽由吳秉叡上陣，民進黨要如何守住雙北不至潰敗，對蔡英文的領導威信都是艱鉅的考驗。