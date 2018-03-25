最狂教授李錫錕宣布參選北市長　首要政見遷松機打造特區

臉書上擁有近70萬粉絲、以評論時政影片走紅的台灣大學政治系兼任教授「錕P」李錫錕25日召開「千人挺錕P」活動，以無黨籍身分，宣布參選台北市長，並公布第一個首要政見，主張要求中央盡速遷移松山機場，將松機用地打造成「松機特區」，其中規畫出「巨木森林公園」，讓「松機特區」變成台北的心臟。
李錫錕指出，自己不講幹話，他提出的第一個政見，每年約花200億元，如果錢不夠，政府可以發公債，這個不是他在作夢，因為當初美國前總統羅斯福就是用這招讓美國從二戰中復甦。
不過有網友質疑，李錫錕沒有執政經驗，如何斷定自己提的政見得以實現，對此，李錫錕回嗆，難道有人在結婚前會問對方有沒有結婚經驗嗎，就是要透過談戀愛來聽其言、觀其行，做判斷，他的400個影片，就是他的政見，「他真的準備好了。」
目前「松機特區」的規畫主要是要求中央盡速遷移松山機場，將松機用地打造成「松機特區」，當中要空出一個相當於大安森林公園的土地，規畫為「巨木森林公園」；另外在特區內新建5萬戶公共住宅，優先提供給育幼家庭、無宅老人、無宅青年、經濟弱勢等市民居住，而5萬戶公共住宅中，有1萬戶作為都市更新中繼住宅用。
此外，松機特區也要規畫大橋幹道，以及捷運支線，解決台北市最嚴重的交通問題，讓松機特區變成台北的心臟。
李錫錕說，去年開始有學生因為上課要做筆記，希望能錄影，他也同意，沒想到他在上課的情形被分享傳播出去，就變成了臉書，現在粉絲追蹤數已經達到73萬，他的東西本來是要給台大學生，但不只學生覺得有用，就連分享給家人後也覺得有用，因此開始有人邀他去演講，他這一年來離開台北市去全省演講，已經講了快100場，這一年來感受到不但是學生、台灣人民都願意接受道理，也願意面對問題。
語氣一轉，李錫錕批評，去年2月起，台北市長柯文哲常常講話做事，跟課本上與世界各國領導者的言論與行為，都完全脫節，所以有粉絲希望他參選，從一開始的半推半就，變成三分之二就，現在「百分之百就」了，所以從今日開始，正式宣布投入中華民國首都台北市長的選舉。