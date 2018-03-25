最狂教授李錫錕宣布參選北市長　首要政見遷松機打造特區

臉書上擁有近70萬粉絲、以評論時政影片走紅的台灣大學政治系兼任教授「錕P」李錫錕25日召開「千人挺錕P」活動，以無黨籍身分，宣布參選台北市長，並公布第一個首要政見，主張要求中央盡速遷移松山機場，將松機用地打造成「松機特區」，其中規畫出「巨木森林公園」，讓「松機特區」變成台北的心臟。

李錫錕指出，自己不講幹話，他提出的第一個政見，每年約花200億元，如果錢不夠，政府可以發公債，這個不是他在作夢，因為當初美國前總統羅斯福就是用這招讓美國從二戰中復甦。

不過有網友質疑，李錫錕沒有執政經驗，如何斷定自己提的政見得以實現，對此，李錫錕回嗆，難道有人在結婚前會問對方有沒有結婚經驗嗎，就是要透過談戀愛來聽其言、觀其行，做判斷，他的400個影片，就是他的政見，「他真的準備好了。」