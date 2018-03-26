影／大童小藝　南陽國小北港國中美術班畢業聯展

雲林縣北港鎮南陽國小與北港國中25日上午10點假北港文化中心樓展示室，舉辦「大童小藝」美術班畢業聯展開幕茶會，縣府祕書長黃玉霜、北港鎮長張勝智、文化處長林孟儀、教育處長梁恩嘉等貴賓蒞臨，兩校首次聯合舉辦畢業聯展，作品內容豐富多元，將在校所學淋漓盡致呈現，開幕茶會由北港國中管樂隊及南陽國小學生音樂演奏，熱鬧展開。

▲南陽國小學生精彩的音樂演出。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.25)

黃玉霜表示，從作品中可看出南陽國小與北港國中實施多元化藝術教學的成效，以生活美學的理想設計教學活動，讓孩子從小養成以美學角度觀察周遭事物，讓藝術落實在日常學習中，更透過聯展讓孩子的學習被看見，培養出孩子的自信，期盼這些孩子將來都能成為深耕文化的種子。

林孟儀指出，兩校首次舉辦美術班畢業聯展，讓孩子藉由創作與自己對話，反思其成長歷程，為此一階段的學習留下難忘的紀錄與回憶。

南陽國小校長洪錫欽表示，美術班的學生在三到六年級的藝術課程中，除了讓孩童學習不同的藝術表演技巧及發揮多元的創作能力，同時也著重激發學童藝術賞析的視野，進而發掘具有美術才能之學生，提供有系統之美術教育，以發展其潛能。

▲南陽國小第一屆美術班的臉譜創作。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.25)

北港國中校長施協志也表示，本校辦學向來重視學生才藝能力的加深與加廣，擁有美術專業素養的教師團隊，培養學生以自然的方式接觸藝術，並藉由藝術的陶冶，使學生身心能夠均衡發展。因此，結合藝術才能性向的資源，提供雲林縣具美術興趣學生更寬闊的學習環境與空間，讓人文藝術教育能在雲林地區深根發芽，並彰顯本校發展全人文教育的特色。

▲南陽國小學生許巧宜輕黏土創作「時光荏冉」，提醒人們把握時間。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.25)

美術班老師江昇展表示，藝術是融入技巧、想像力及經驗的表達，並且能與人分享美的感受，以既有的感知創作，將個人的作品充分的展現在這次的成果展，此次展出的作品從臨摹、書法、水彩、版畫到複合媒材、立體作品等，相當多元而豐富。學生許巧宜用輕黏土創作難波1、衣夫人，作品充滿想像空間，而「時光荏冉」提醒人們把握時間、姚呈樺的紙雕作品、陳暘的名人自畫像、陳德容與丁盈岑書法、曾育勝及蔡盈甄的水彩及北港國中陳佳昕的平面設計「夢想·婚紗」，都讓人見識到，小小藝術家無限的創作力。

▲北港國中美術老師鄭詠仁與學生陳佳昕的平面設計「夢想·婚紗」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.25)

▲「南陽國小北港國中美術班畢業聯展大童小藝」即日起於北港文化中心一樓展示室展出，至4月1日，歡迎闔家蒞臨欣賞。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.25)