NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈劉雨柔運動太激烈　關節全壞光李文確定告李戡　出版《李敖祕密》理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

劉雨柔運動太激烈　關節全壞光

記者吳維書／台北報導2018/03/26 07:30
▲劉雨柔（左）示範斑馬步。（圖／中天提供 , 2018.3.25）
▲劉雨柔（左）示範斑馬步。（圖／中天提供 , 2018.3.25）

藝人劉雨柔與鍾其翰、名嘴楊月娥在26日播出的中天節目《金牌大健諜》，大聊「腸道卡關，『屎』不上力」主題。醫師蕭敦仁表示，「一周如果排便少於3次，每次上廁所都耗時費力，質、量和自主感受都有問題，就算是便秘，最好是香蕉狀。」主持人曾國城突然問說：「一定要香蕉狀嗎？那我直挺挺的，行不行？」讓全場來賓陷入狂笑。

近幾年因運動風氣盛行，導致越來越多人的膝蓋關節受傷、磨損，模特兒出身的劉雨柔，由於老公是格鬥教練，所以她也勤練激烈的格鬥，「因為太熱愛運動，全身每個關節都曾經受過傷。」她表示肩膀的關節一度走位，還曾把槓鈴一直揹在身上，做長時間的深蹲動作，結果膝蓋也不舒服，讓曾國城聽了不禁詢問，「妳不覺得自己運動過量了嗎？」

劉雨柔覺得運動風雖盛行，但是有些人的身體卻越練越壞，她常在路上看到一些十幾歲的小女生很愛穿高跟鞋，過馬路特別有趣，就像是「馬在斑馬線上行走」。曾國城聞言很好奇，請她現場示範「斑馬步」走法，身材高挑的劉雨柔以模特兒的氣勢，學馬來回走路的滑稽模樣，現場來賓一陣大笑。

另外，楊月娥的母親不久前才做了氣切手術保住性命，但是因為長期臥病在床，導致無法自行解便，須「手動」幫忙，楊月娥說：「媽媽有時候大便會堵在肛門口很不舒服，這時我就會戴上手套趴下身體用手去摳，而且還要有技巧，不能讓媽媽感到疼痛或受傷，只要看到媽媽解得很舒暢時，我就會覺得自己真的很孝順。」現場來賓聽了相當佩服楊月娥的孝行。

關鍵字劉雨柔曾國城楊月娥金牌大健諜斑馬步
李文確定告李戡　出版《李敖祕密》

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan