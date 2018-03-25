劉雨柔運動太激烈　關節全壞光

藝人劉雨柔與鍾其翰、名嘴楊月娥在26日播出的中天節目《金牌大健諜》，大聊「腸道卡關，『屎』不上力」主題。醫師蕭敦仁表示，「一周如果排便少於3次，每次上廁所都耗時費力，質、量和自主感受都有問題，就算是便秘，最好是香蕉狀。」主持人曾國城突然問說：「一定要香蕉狀嗎？那我直挺挺的，行不行？」讓全場來賓陷入狂笑。
近幾年因運動風氣盛行，導致越來越多人的膝蓋關節受傷、磨損，模特兒出身的劉雨柔，由於老公是格鬥教練，所以她也勤練激烈的格鬥，「因為太熱愛運動，全身每個關節都曾經受過傷。」她表示肩膀的關節一度走位，還曾把槓鈴一直揹在身上，做長時間的深蹲動作，結果膝蓋也不舒服，讓曾國城聽了不禁詢問，「妳不覺得自己運動過量了嗎？」
劉雨柔覺得運動風雖盛行，但是有些人的身體卻越練越壞，她常在路上看到一些十幾歲的小女生很愛穿高跟鞋，過馬路特別有趣，就像是「馬在斑馬線上行走」。曾國城聞言很好奇，請她現場示範「斑馬步」走法，身材高挑的劉雨柔以模特兒的氣勢，學馬來回走路的滑稽模樣，現場來賓一陣大笑。
另外，楊月娥的母親不久前才做了氣切手術保住性命，但是因為長期臥病在床，導致無法自行解便，須「手動」幫忙，楊月娥說：「媽媽有時候大便會堵在肛門口很不舒服，這時我就會戴上手套趴下身體用手去摳，而且還要有技巧，不能讓媽媽感到疼痛或受傷，只要看到媽媽解得很舒暢時，我就會覺得自己真的很孝順。」現場來賓聽了相當佩服楊月娥的孝行。