劉雨柔運動太激烈　關節全壞光

藝人劉雨柔與鍾其翰、名嘴楊月娥在26日播出的中天節目《金牌大健諜》，大聊「腸道卡關，『屎』不上力」主題。醫師蕭敦仁表示，「一周如果排便少於3次，每次上廁所都耗時費力，質、量和自主感受都有問題，就算是便秘，最好是香蕉狀。」主持人曾國城突然問說：「一定要香蕉狀嗎？那我直挺挺的，行不行？」讓全場來賓陷入狂笑。

近幾年因運動風氣盛行，導致越來越多人的膝蓋關節受傷、磨損，模特兒出身的劉雨柔，由於老公是格鬥教練，所以她也勤練激烈的格鬥，「因為太熱愛運動，全身每個關節都曾經受過傷。」她表示肩膀的關節一度走位，還曾把槓鈴一直揹在身上，做長時間的深蹲動作，結果膝蓋也不舒服，讓曾國城聽了不禁詢問，「妳不覺得自己運動過量了嗎？」