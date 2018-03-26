名家論壇》陳敏鳳／朱立倫鋪排東山再起之路

可是，時勢造英雄，英雄也造時勢，2016年520後，到如今不到二年時間，民進黨執政成績的落差，造成了兩黨支持度持續接近，國民黨更有緩步追上之勢，而國民黨主席吳敦義在沒有黨產情況下，操持黨務備受爭議，一時精明能幹的形象，被黨內認為毫無領導力。本來就處於民調劣勢的吳敦義，在這一屆黨主席之後，民調可能也無法再上升。

朱立倫2016年總統大選之前，是國民黨的明日之星，可惜在處理2016年國民黨總統選舉換柱事宜，漏洞百出，讓朱立倫在政壇上跌了一跤，外界預估他大概新北市長任期結束之後，就會離開政壇。

2018年選戰被視為2020年的前哨戰，因此朝野積極部署重兵，以利勝選，對兩黨目前掌權者蔡英文及吳敦義，看似坐穩先機，但其實伏兵在後，勝負難料，例如就在吳敦義困在黨內初選紛爭泥淖時，新北市長朱立倫率團到大陸，展開他2020東山再起之路。

倒是朱立倫在2016年表現那麼差，其民調竟然仍居藍營之首，甚至還超過現任民進黨主席蔡英文，台灣選民顯然困在一個無人可選的處境，諸多爛蘋果中只能挑一個不爛的，朱立倫可喜之處，就在於他是爛蘋果裡比較不爛的；但可惜之處，他不是好蘋果，也非爛蘋果裡最不爛的，之前還有賴清德等。

但朱立倫這次出訪大陸，並且與剛上台的國台辦主任劉結一會面，在大陸換屆之後，就立刻能夠赴陸，與新官上任的對台工作人員會面，這當然也是中共安排的局面，顯然，中共在台灣政治人物的押寶名單裡，朱立倫是藍營的首選。

民進黨處理兩岸關係現況並不順利，難免民眾可能會寄望有人可以打開僵局，朱立倫既然在藍營政治人物民調領先，中共順勢拉攏，完全合理，現在的問題是朱立倫能不能夠取得台灣選民的認同，他過去處理換柱手法備受爭議，新北市政績也並非傲人，黨內又是吳敦義掌權，現在就斷言，朱立倫是藍營2020年的最可能總統參選人，也許為時尚早，但此番大陸之行，的確讓他在藍營裡面，率先踏出起跑線，取得先機。

當然，跌倒的政治人物能不能再起，再起之後能不能大有作為，實屬鳳毛麟角，但日本卻有一個活生生的例子就是現任首相安倍晉三，安倍在第一次任首相時，表現其差，下台的姿勢可說是挾著尾巴落跑也不為過，可是當他東山再起，重回日本政壇後，卻是刷洗了過去的形象，積極重振日本經濟和國際地位，並爭取2020年東京奧運，讓保守死寂的日本再度重返國際政壇，並且在美國放棄TPP後，重組了CPTPP「跨太平洋夥伴包容與全面進展協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），如果不受目前財務省森友學園醜聞的影響，安倍可能是近代日本最長且最強的首相。

朱立倫可否在2020年東山再起，他需要證明的就是他會是安倍第二的人物，否則即使贏過黨內競爭者，也很難挑戰現任的執政者。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com