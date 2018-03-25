鄧紫棋淚崩哭掉半首歌　自爆來台80次謝粉絲

鄧紫棋先是在舞台上與台灣粉絲侃侃而談，「我真的很喜歡台灣，第一次在台灣開演唱會，是在大河岸大約1百多人的場地，現在我能站在萬人的場館與你們分享我的音樂，真的要謝謝你們不離不棄的支持！」語畢全場尖叫不已。G.E.M.又接著說：「我16歲出道、今年26歲，這10年來，我一共來到台灣80次，因為我喜歡這裏，喜歡來台灣工作、吃東西、看你們！」感動全場粉絲。

鄧紫棋（G.E.M.）在台一連3天舉辦《Queen of Hearts》世界巡迴演唱會，今（25）日唱好唱滿最終場，但當她演唱《紅薔薇白玫瑰》時，突然唱到一半掩面大哭，幾乎哭掉半首歌，也讓觀眾心疼不已。

尤其唱到《紅薔薇白玫瑰》時，鄧紫棋更痛哭不已，原來她太投入在歌的情緒當中，沒想到淚液大爆發，曲畢她擦乾淚水說：「我骨子裡其實是很情緒化的，每當演唱到某種程度時，我會試著hold住不要（情緒）全衝出來，但今晚就想試試任感覺一路往下會是如何，沒想到居然哭掉半首歌。」又說：「但我就是覺得必須這樣，毫無保留，因為今晚坐在台下的你們，都是曾經被我音樂觸動的人，我必須毫無保留。」



▲▼鄧紫棋在舞台上勁歌熱舞。（圖／特約記者吳政璋攝，2018.03.25）

特別的是，鄧紫棋終場安可曲很不一樣，竟是選唱已故傳奇天后鄧麗君的《我只在乎你》，而且最令人驚喜的是，中文詞唱到一半，突然轉唱成台語歌詞，G.E.M.自彈自唱，靠超強的記憶力和苦練，唱出標準台語，讓人讚嘆不已！

據悉，當鄧紫棋決定演唱國台語綜合版的《我只在乎你》時，就常打電話給好姊妹張芸京請教，靠「京爺」一字一字矯正她的台語發音，鄧紫棋並將每個字用羅馬拼音註記，她笑說台語真的很難，會用近似的廣東話發音來幫助記憶。她為這首安可曲日日夜夜練習，果然成果令人驚艷。此外，閨蜜何超蓮也特別自港飛來看她演唱會。