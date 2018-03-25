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中央社

為證明地球是平的 美怪咖自製火箭升空

中央社2018/03/26 00:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國一位不怕死的發明家堅信地球並非圓的，而是平的。為了證明自己的論點，他自製火箭把自己送上天空，火箭飛行大約570公尺後墜落在沙漠中。

天空新聞網（Sky News）報導，現年61歲的「瘋狂」休斯（Mike Hughes）是加州的豪華轎車司機，他的蒸汽動力火箭（steam-powered rocket）今天在加州莫哈維沙漠（Mojave Desert）發射後重重墜落。

休斯背部感到疼痛，似乎並無大礙。他談到火箭墜毀時表示：「這玩意會以10種不同方式要你的命。」

休斯在下午3時後不久升空，並無發射升空倒數讀秒或是大陣仗。

在火箭速度達到大約時速560公里時，休斯啟動降落傘。由於火箭墜落速度太快，他被迫啟用第2具降落傘。

印有「研究地平說」字樣的火箭重落地，火箭頭錐摔成兩半，在設計上原本就會如此。

他說：「我很高興我做到了?我想是的。」

休斯利用個人臉書（Facebook）頁面回應那些質疑他製作火箭技能和地平說的人。

他在一支影片中說：「我是否相信地球的形狀像飛盤?我相信確實如此。我有把握嗎?沒有。所以我必須上太空。」

休斯把一輛露營車改裝成為發射台，並在車庫打造火箭。

發射計畫原定在去年11月，但土地管理和技術問題使得升空延後。

今天的升空面臨風險，火箭漏失蒸汽，還有強風，但休斯不為所動，努力向前。

休斯表示：「我受夠了別人說我臨陣退縮，以及我根本沒有打造火箭，我受夠這些了。我鼓起勇氣完成這一切。」

火箭發射升空的程過已由Noize Tv拍攝下來，並上傳到休斯的臉書。精簡版的內容有升空倒數讀秒，配上華格納「女武神的騎行」音樂，已上傳到YouTube。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1070325

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