藏1800年！考古團發現曹操遺骸　「不封不樹」掀論戰

中國大陸河南省文物考古研究團隊日前河南安陽發現 3 具遺骸，經鑑定後，確定其中一具男性遺骸為曹操（ 155 年〜 220 年），另外 2 具女性遺骸則可能為曹昂、曹丕之母。此次的發現可說是顛覆歷史，有學者認為，這也說明曹丕並沒有遵照曹操「不封不樹」的遺囑，可能和曹丕的忠孝有關，掀起熱議。
綜合陸媒報導，河南省文物考古研究院公布，曹操高陵包含外夯土基槽、神道、東部建築、南部建築等 5 大主要結構。而在墓室內發現的 3 具遺骸中，男性研判為 60 歲左右，經專家鑑定後，幾乎可以確定是曹操；另外 2 具女性遺骸分別為 50 歲、20 歲左右，雖根據記載，曹操夫人卞氏是合葬進曹操墓，但卞氏過世時約 70 歲，因此專家認為，年紀較大的遺骸可能是曹丕之母，而另一具則是早死的曹昂之母劉氏，不過仍有待確認。
▲考古團隊在挖掘過程中發現大量柱洞。（圖／翻攝自百度百科）
此外，考古團隊在主墓旁還發現另一個被夯土填實的小墓穴，不過並沒有發現墓主的遺骸；專家對此推測，由於曹操長子曹昂在戰爭中喪命，當時並沒有找到遺體，可能是曹丕在替曹操建墓時，也在旁替哥哥立了衣冠塚。
從上千平方公尺的建築遺跡規模及出土文物可見，曹操確實是隆重厚葬，但卻顛覆他「不封不樹」、薄葬的遺囑。有學者指出，這說明曹丕並未遵照遺囑，可能和「忠孝」有關；不過也有另一派學者認為是「禮制」需要，因「不封不樹」指的是不樹立石碑、沒有墳丘，和地面建築沒有關係，加上文獻記載及過去考古人士曾發現大量柱洞，都可證明曹操陵墓確實有地面建築存在，掀起兩派論戰。