藏1800年！考古團發現曹操遺骸　「不封不樹」掀論戰

中國大陸河南省文物考古研究團隊日前河南安陽發現 3 具遺骸，經鑑定後，確定其中一具男性遺骸為曹操（ 155 年〜 220 年），另外 2 具女性遺骸則可能為曹昂、曹丕之母。此次的發現可說是顛覆歷史，有學者認為，這也說明曹丕並沒有遵照曹操「不封不樹」的遺囑，可能和曹丕的忠孝有關，掀起熱議。

綜合陸媒報導，河南省文物考古研究院公布，曹操高陵包含外夯土基槽、神道、東部建築、南部建築等 5 大主要結構。而在墓室內發現的 3 具遺骸中，男性研判為 60 歲左右，經專家鑑定後，幾乎可以確定是曹操；另外 2 具女性遺骸分別為 50 歲、20 歲左右，雖根據記載，曹操夫人卞氏是合葬進曹操墓，但卞氏過世時約 70 歲，因此專家認為，年紀較大的遺骸可能是曹丕之母，而另一具則是早死的曹昂之母劉氏，不過仍有待確認。