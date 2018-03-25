NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈死後近1800年　曹操遺骸找到了驚見男友用ＯＯ自慰　她火大提分手理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

通俄門律師團名單搞不定 增添不確定性

中央社2018/03/26 02:49
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普的個人律師今天指出，上週才被宣布將加入法律團隊處理「通俄門」調查的兩名律師，將不會獲聘。誰將在本案中擔任川普的法律代表也因此增添許多不確定性。

路透社報導，川普的個人律師塞庫洛（JaySekulow）聲明：「總統對於迪吉諾瓦（Joe diGenova）和騰辛（Victoria Toensing）因衝突而無法加入總統的特別律師法律團隊感到失望。」

「不過，那些衝突不會阻礙他們在其他法律事務上幫助總統。總統期盼跟他們合作。」

塞庫洛近一週前才表示，迪吉諾瓦將加入法律團隊處理特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查一事。

由於律師已經在針對川普可能接受穆勒團隊約談的條件進行磋商，這個「髮夾彎」增添外界對於川普的法律代表陷入一團亂的印象。

幫川普處理通俄門調查的首席律師陶德（JohnDowd）22日辭職。

川普今天推文說：「許多律師和頂尖法律事務所想在俄羅斯一案中代表我。假新聞說連一個想要接下本案的律師都很難找到，不要相信這種報導。」

他曾譴責穆勒調查是「獵巫」。俄國否認干預2016年美國總統大選。

騰辛代表自己和迪吉諾瓦發表聯合聲明，感謝川普在其他事務上對他們有信心。不過她拒絕說明是什麼樣的特殊衝突導致兩人加入法律團隊一事告吹。（譯者：何宏儒）1070326

西伯利亞購物中心大火 已5...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan