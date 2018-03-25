通俄門律師團名單搞不定 增添不確定性

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普的個人律師今天指出，上週才被宣布將加入法律團隊處理「通俄門」調查的兩名律師，將不會獲聘。誰將在本案中擔任川普的法律代表也因此增添許多不確定性。

路透社報導，川普的個人律師塞庫洛（JaySekulow）聲明：「總統對於迪吉諾瓦（Joe diGenova）和騰辛（Victoria Toensing）因衝突而無法加入總統的特別律師法律團隊感到失望。」

「不過，那些衝突不會阻礙他們在其他法律事務上幫助總統。總統期盼跟他們合作。」