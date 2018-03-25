獨派領袖將在德國出庭 加泰隆尼亞爆衝突

（中央社柏林／巴塞隆納25日綜合外電報導）西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特今天在德國被捕，明天將出庭，由法官決定是否繼續羈押，等待引渡訴訟。數萬民眾走上加泰隆尼亞街頭抗議，引爆衝突。

美聯社報導，普伊格蒙特（Carles Puigdemont）是在西班牙情報機構的協助下被捕，事件引發數萬人走上巴塞隆納和加泰隆尼亞其他城鎮的街頭示威抗議，有團體跟鎮暴警察發生衝突。

在巴塞隆納，鎮暴警察用警棍推擠、毆打示威民眾，以阻止氣憤的群眾向西班牙政府在當地的代表辦公室挺進。有的警車車身被油漆染黃，據報也出自抗議人士之手。