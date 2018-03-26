趁補助衝一波！搭竹筏溼地探險去　超美秘境在花蓮

▲美麗的景色有彷彿置身歐洲的錯覺。 （圖／記者陳致宇攝）

交通部觀光局推出「 3355 」旅宿活動，協助花蓮觀光業者災後復甦，只要符合條件旅客最高可補助住宿費 500 元。來到花蓮除了一般景點觀光、吃喝玩樂外，別忘了要享受遠離都市塵囂的寧靜生活，好好讓身心放鬆。



▲充滿自然田園風光的環境，園區內的所有動物都是飯店的「員工」。（圖／記者陳致宇攝）

初次來到花蓮理想大地，完全打破對台灣飯店的既定印象，整個園區佔地逾 250 公頃，一棟棟度假小屋散落其中，你可以選擇用散步的方式欣賞西班牙高第式建築的美麗線條，或是搭著小船順著人工運河，穿梭在一座座優美橋樑與瀑布之間，美麗的景色有彷彿置身歐洲的錯覺。



▲搭乘遊艇細細品味園區內西班牙建築藝術之美。（圖／記者陳致宇攝）



▲就算遇到下雨天，也可以到室內的工藝教室手工打造屬於自己的皮雕作品。（圖／記者陳致宇攝）



▲一錘一錘用力敲打在牛皮上，過程相當舒壓。（圖／記者陳致宇攝）

飯店也規畫「舒活漫遊」與「理想美學」兩種課程。在舒活漫遊遊程中，可以乘坐竹筏認識濕地生態，一邊聽著導覽員介紹各種植物的妙用，一邊親手採擷香草、鮮花，採下的香草還可用來製作手工披薩，鮮花則是能拓染屬於自己的植物染香囊。



▲乘坐竹筏認識濕地生態，一邊聽著導覽員介紹各種植物的妙用。（圖／記者陳致宇攝）



▲自己親手採下的香草還可用來製作手工披薩。（圖／記者陳致宇攝）



▲自己沖出一杯單品咖啡，搭配窗外一覽無遺的山光水色，就是一個難忘的悠閒時光。（圖／記者陳致宇攝）

理想美學遊程則有室內及室外兩種方式，可以先搭乘遊艇與散步方式，細細品味園區內西班牙建築藝術之美；再到工藝教室手工打造屬於自己的皮雕作品，然後由咖啡老師帶領下，從認識咖啡到親手磨咖啡豆，最後自己沖出一杯單品咖啡，佐窗外一覽無遺的山光水色，就是一個難忘的悠閒時光。

