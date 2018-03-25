威斯康辛州學院為富士康量身打造專屬學程 滿足就業需

為因應台灣富士康公司在此設廠，威斯康辛州東南部的一所大學正在提出兩個新的學位課程，為富士康電子製造體系培訓員工。

Kenosha 的 Gateway Technical College 總裁兼 CEO Bryan Albrecht 告訴《密爾沃基哨兵報》，Gateway 將與其他州立技術學院和大學合作完成課程，以避免重複同時加強其他大學已經提供的內容。

「我們對此真的很興奮，」Albrecht 說，「它提供了一個很好的機會來提升我們的計畫，並為學生們帶來引導產業改革的自動化和機器人技術的新技能。它將使 Gateway 和其他技術學院成為該製造體系培訓中的基地。」